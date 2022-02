‘Na krokusvakantie ook in middelbare school mondmasker weg’

De kans is groot dat na het lager ook het secundair onderwijs verlost wordt van het verplichte mondmasker. Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) dringt daarop aan, volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) staat het onderwerp sowieso op de agenda van het volgend Overlegcomité.

Nu het Overlegcomité beslist heeft om de mondmaskerplicht voor min-12-jarigen te schrappen vanaf 19 februari, moet worden nagedacht over de volgende stap: de afschaffing in het secundair onderwijs. Dat vindt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

De volgende stap moet nu zijn om ook de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs los te laten: hopelijk kan dit op een volgend #Overlegcomité beslist worden. — Ben Weyts (@BenWeyts) February 11, 2022

Weyts hoopt rond de krokusvakantie met het verlossende nieuws te kunnen komen, zodat de middelbare scholieren in maart kunnen doorstarten zónder mondmasker. ‘In afwachting daarvan komen er mondmaskerpauzes en mag het mondmasker al af op de speelplaats en bij buitenactiviteiten’, zo zei de Vlaamse N-VA-minister in De Zevende Dag.

Zijn federale collega van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) laat die deur open. Meer nog: de afschaffing van het mondmasker in het secundair onderwijs zal volgens Vandenbroucke op de agenda staan van het volgende Overlegcomité dat begin maart zal plaatsvinden. De kritiek op de mondmaskerplicht is er altijd geweest, nu gaat het onder meer over het feit dat de plicht overeind blijft voor tieners in de klas of de filmzaal - waar ze zitten - terwijl het masker op café of in de nachtclub niét (meer) gedragen moet worden.

‘Ik begrijp het, het mondmasker is voor iedereen vervelend’, aldus de minister. ‘Maar het is wel heel effectief, de wetenschap is zeer overtuigend: recente wetenschappelijke studies tonen aan dat het besmettingen vermindert.’ Het is evident dat de verplichting versoepeld wordt zodra het kan, verklaarde hij nog.

De Vooruit-minister wijst er wel op dat iedereen zo snel mogelijk naar code geel wil overstappen, maar dat het daarvoor belangrijk is dat men er ‘niet de kantjes afloopt’ bij de maatregelen die nog gelden in code oranje.