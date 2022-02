Verdachte opgepakt voor het in brand steken van dakloze in Brussel-Zuid

Een man heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een dakloze in brand gestoken die aan het slapen was in het station Brussel-Zuid. Dat bevestigt het Brusselse parket zondagochtend, nadat Sudinfo het nieuws had gebracht.

Het parket meldt dat het slachtoffer zwaargewond is geraakt en even in levensgevaar verkeerde. Ondertussen is zijn toestand kritiek maar wel stabiel.

De federale spoorwegpolitie werd zaterdag rond 03.30 uur opgeroepen voor een brand en een verbrande persoon in het metrostation Brussel-Zuid.

Het Brusselse parket werd op de hoogte gebracht en heeft het labo van de federale gerechtelijke politie ter plaatse gevraagd. Er werd ook een wetsdokter aangesteld.

Niet lang na de interventie van de politie zaterdagochtend kon een verdachte geïdentificeerd en gearresteerd worden. Hij werd in de loop van de dag verhoord en zal zondag ter beschikking gesteld worden van de onderzoeksrechter.

Het parket wil in het belang van het onderzoek geen verdere commentaar geven. Er loopt een onderzoek naar feiten van poging doodslag ingevolge een brand.

‘Om op te warmen’

Volgens Sudinfo had de dader brand gesticht door kranten op de dakloze man te leggen en ze in brand te steken. Het slachtoffer raakte zwaarverbrand aan zijn rug en werd overgebracht naar het brandwondencentrum van het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek.

De 34-jarige dader werd volgens de krant vrijdag pas vrijgelaten uit de gevangenis van Sint-Gillis, waar hij acht maanden opgesloten was voor een reeks diefstallen.

De advocaat van de dader zegt in Sudinfo dat zijn cliënt een vuurtje wilde stoken om zich op te warmen. Dader en slachtoffer, beiden van Poolse afkomst, hadden elkaar zaterdagavond ontmoet en zouden samen veel bier en vodka hebben gedronken. De verdachte zou beslist hebben om in het station Brussel-Zuid te overnachten. Volgens de advocaat was de man niet op de vlucht geslagen, maar had hij geprobeerd het vuur te doven.