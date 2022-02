LeBron James topscorer aller tijden in NBA

Met 26 punten voor de LA Lakers in het duel op bezoek bij de Golden State Warriors is LeBron James topscorer aller tijden geworden in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. De Lakers verloren de wedstrijd wel met 117-115.

De 37-jarige small forward heeft nu in de topscorerslijst van de reguliere competitie en play-offs samen 44.157 punten achter zijn en neemt daarmee het record over van Kareem Abdul-Jabbar, die tussen 1969 en 1989 tot 44.149 punten kwam.

In de meer prestigieuze ranglijst der topscorers in het reguliere seizoen - en dus zonder de play-offs meegerekend - heeft James nog een achterstand van 1.861 punten op Abdul-Jabbar. Die lijst is eerlijker omdat het verschil in aantal gespeelde play-offduels een vertekend beeld geeft.

Desondanks was het toch al de 31ste nederlaag van het seizoen voor de Lakers, die niet verder komen dan de negende plaats in de Western Conference, net achter stadsgenoot LA Clippers. De Warriors staan stevig op de tweede plaats met 42 zeges, vier minder dan Phoenix Suns. De verrassende leider haalde het in eigen huis met 132-105 van Orlando Magic.