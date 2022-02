Anderlecht wint wedstrijd met twee gezichten van Zulte Waregem

Anderlecht heeft gedaan wat het moest doen op het veld van Zulte Waregem. Na een sterke eerste helft en een veel mindere tweede haalde paars-wit het met 1-2. Daarmee komt de ploeg van Vincent Kompany in de stand op gelijke hoogte met Club Brugge.

Bij Zulte Waregem startte Jean-Luc Dompé na enkele teleurstellende prestaties voor het eerst sinds oktober op de bank, bij Anderlecht kwam Wesley Hoedt opnieuw in de basis ten koste van Lisandro Magallan. Kristoffer Olssen was terug uit blessure, maar Majeed Ashimeru kreeg na zijn degelijke prestatie van vorige week de voorkeur.

Anderlecht begon furieus aan de wedstrijd. Al na drie minuten combineerden Zirkzee en Verschaeren knap door het centrum, Kouamé zijn balletje achter het steunbeen miste kracht om binnen te gaan. Niet veel later was het opnieuw Verschaeren die kon dreigen. Het jeugdproduct kon wilde zijn 100ste wedstrijd voor paars-wit maar al te graag bekronen met een doelpunt, maar zijn schicht spatte uiteen op de paal.

Zes op een rij

Bij Zulte Waregem wisten ze in het openingskwartier niet waar ze het hadden. Anderlecht duwde de thuisploeg achteruit waardoor flankaanvallers De Neve en Kutesa genoodzaakt als verdediger nummer vijf en zes stonden te acteren.

Het eerste doelpunt kwam er uiteindelijk via een hoekschop. Doelman Sammy Bossut leek de bal van Gomez makkelijk te gaan plukken, maar liet het leer knullig door zijn handschoenen glippen. Kouamé hoefde er zijn knikker maar tegen te zetten. Het duurde dan wel bijna vijf minuten vooraleer de VAR het doelpunt goedkeurde, maar de 0-1 stond na 18 minuten meer dan verdiend op het bord.

Anderlecht nam wat gas terug en liet de bal voor het eerst voor een langere periode aan Zulte Waregem. En dat kon ook gewoon, want Zulte Waregem kon bitter weinig met dat balbezit aanvangen. Iets over het halfuur was het Govea die het zoveelste balverlies leed bij de thuisploeg en deze keer strafte Anderlecht het genadeloos af. Refaelov verdubbelde de voorsprong met een knap stiftertje.

Gretige invallers

Bij de rust kon coach Timmy Simons haast niets anders dan ingrijpen. Cools en Kutesa moesten plaatsruimen voor Ciranni en Dompé, die bij het begin van de tweede helft dan toch voor iets meer schwung zorgden bij de thuisploeg. Op het uur kopte Gano nipt naast, iets later moest Van Crombrugge voor het eerst echt tussenkomen op een botsend schot van Dompé, die gretig inviel.

Overwicht had Anderlecht al een hele tweede helft niet meer, al had het de wedstrijd wel al kunnen beslissen. Zirkzee had de 0-3 aan de voet, maar talmde te lang waardoor Doumbia hem de bal nog kon ontfutselen. Aan de overkant was het in minuut 73 wel raak. Het koningskoppel van Essevee sloeg nog eens toe: Dompé met de gemeten voorzet, Gano kopte de aansluitingstreffer tegen de touwen.

De Elindus Arena begon er zowaar weer in te geloven en Zulte Waregem ging op zoek naar de gelijkmaker. Vigen probeerde het tot twee keer toe, maar de bal wilde er niet meer in. Ook voor Anderlecht lukte scoren niet meer. Opnieuw Zirkzee trapte van dichtbij hoog over en de ingevallen Benito Raman trof de paal.

Een wedstrijd met twee gezichten dus, met op het einde wel een verdiende winnaar. Zulte Waregem schoot zichzelf tijdens de eerste helft in de voet. Over de tweede helft van Anderlecht zal Vincent Kompany dan weer niet tevreden zijn. Dankzij de zege zet paars-wit wel druk op Club Brugge, dat zondag maar beter wint van Charleroi.