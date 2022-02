Schoten gelost tijdens Super Bowl-feest van Justin Bieber, rapper Kodak Black raakt gewond

Tijdens een feest van Justin Bieber in Hollywood, waar bekende gasten zoals Jeff Bezos en Khloe Kardashian aanwezig waren, is een schietpartij ontstaan. Vier mensen raakten gewond.

Afgelopen nacht gaf Bieber een feest naar aanleiding van de Super Bowl, die zondag plaatsvindt, met een privéconcert in West Hollywood (Californië) waarmee hij heel wat beroemde gezichten lokte. Onder meer Drake, Jeff Bezos, Khloe Kardashian, Leonardo Dicaprio, Kendall Jenner en Tobey Maguire waren van de partij. Tijdens de afterparty in het restaurant ‘The Nice Guys’ in Los Angeles liep het mis. Toen enkele gasten, onder wie Gunna, Lil baby en Kodak Black rond 3 uur ’s nachts op straat stonden, brak er ruzie uit. Iemand trok een pistool en vuurde in totaal tien kogels af, aldus de Amerikaanse zender NBC News.

Vier mensen, onder wie rapper Kodak Black, vooral bekend in de VS door zijn hits ‘Tunnel vision’ en ‘Zeze’. raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar. Vlak na het incident verlieten de beroemdheden in allerijl de locatie, al dan niet vergezeld van hun persoonlijke bodyguard(s).

Online circuleren beelden van hoe Black vlak voor de ruzie voor de ingang van het restaurant nog aan het poseren was met fans voor foto’s en hoe hij nog antwoordde op nieuwsgierige vragen van de fans. Vlak daarna kwamen minstens twee mannen aangerend met een kap over hun hoofd die de aanval inzetten. Een van hen trekt een pistool, iemand roept ‘achteruit!’ en anderen beginnen te vechten met de blote vuist. De daders zijn nog niet gevat.