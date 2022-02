OH Leuven boekt zege tegen Cercle Brugge in spektakelmatch

Het kan verkeren. Nog zeer recent zat OH Leuven met degradatiezorgen, nu staat het plots in de top acht, op zijn minst tot morgen. Met een 3-2 zege tegen Cercle Brugge maakten de Leuvenaars, die tot twee keer toe op achterstand kwamen, hun negen op negen compleet. De Vereniging is na een één op negen tiende.

Degelijk voetbal, maar zéér weinig concreet gevaar. Zo liet het eerste kwartier zich samenvatten aan Den Dreef. Het eerste wat in de buurt van een kans kwam was een kopbal van Maertens, maar de OHL-middenvelder kopte een dikke meter naast. Daarna begonnen de Leuvenaars wel te komen. Eerst was Tamari aan zet. De Jordaniër mikte richting kruising, maar besloot over. Daarna probeerde Mercier het met een goed schot over de grond, dat minder dan een halve meter naast zoefde.

Na twintig minuten was Cercle een eerste keer gevaarlijk. Een schot van Kanouté week af op Matondo en zo strandde de bal op de lat. Het scheelde niet veel of de bezoekers stonden tegen de gang van het spel in op voorsprong. Niet veel later probeerde Kanouté het nogmaals van buiten de zestien, maar doelman Runarsson kon relatief eenvoudig oprapen.

In wat zich steeds meer tot een aangenaam kijkstuk ontpopte, kwamen de bezoekers steeds meer opzetten. Op het halfuur leidde dat tot een doelpunt. Runarsson moest een schot van Deman lossen, Matondo ranselde in de rebound de 0-1 hoog in het doel.

OHL moest even op adem komen na de Brugse voorsprong, maar kon uiteindelijk toch relatief snel op gelijke hoogte te komen met een doelpunt dat geweldig aan dat van Cercle deed denken. Tamari trapte van ver op doelman Didillon, Maertens prikte in de herneming de 1-1 tegen de netten. Lang slaagden de Leuvenaars er niet in om gelijke tred te houden. Op slag van rust schilderde Velkovski een vrije trap op het hoofd van Denkey, die de 1-2 in doel kopte.

Aarzelende VAR

Na de rust kwam Kaba voor de thuisploeg in de buurt van een nieuwe gelijkmaker. Hij mikte met een gekruist schot net naast, en bleek ook nog eens buitenspel te staan. Voor het overige viel er opvallend weinig te beleven in het eerste kwartier van de tweede helft. Waar was de aantrekkelijke partij van voor de pauze naartoe?

Eén actie van OHL maakte het povere voetbalkwartier ruimschoots goed. De Norre zette vanop links goed voor tot bij Kaba, die na een heerlijk atletische sprong de 2-2 tegen de touwen kopte. Zijn zesde doelpunt al in vijf wedstrijden. De Leuvenaars leken er via Tamari meteen ook 3-2 van te maken. Op aangeven van Maertens spurtte hij de diepte in en werkte koel af, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Of toch niet. De VAR kwam tussen, aarzelde bijna vijf minuten, en liet het doelpunt van Tamari uiteindelijk tóch doorgaan.

De Leuvenaars leken gelanceerd en gingen nog op zoek naar de 4-2. Op een vrije trap van Mercier kopte gelegenheidsverdediger Patris, die de zieke Chakla verving, op Didillon. Daarna mikte Mercier zelf nog over. Scoren lukte niet meer, maar daar slaagde Cercle evenmin in.