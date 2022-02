Ongenaakbaar KV Mechelen pakt 9 op 9 tegen KV Oostende

Na een armtierig eerste halfuur kwam de Mechelse motor op toerental en via doelpunten van Mrabti en Shved nam het makkelijk afstand van een offensief onmondig Oostende. Met een kandidaat ‘Goal van het Jaar’ zette Schoofs de kers op de taart. Door de zege pakt KV Mechelen negen op negen, waardoor het in het zog van de top zes blijft. Oostende blijft zo op vijf punten van de te mijden zeventiende stek.

Met een zes op zes had KV Mechelen zich de afgelopen weken steviger in de top acht genesteld en bovendien had het nog twee inhaalwedstrijden tegen RC Genk en OH Leuven (al komt die zaak nog voor het BAS, red.) voor de boeg. Tegenstander KV Oostende – met kersvers coach Yves Vanderhaeghe op de bank - kon de punten goed gebruiken om zich wat verder te onttrekken van de gevreesde zeventiende stek. De thuisploeg miste de geschorste Storm, maar zag Hairemans uit schorsing terugkeren. Van Hoorenbeeck verving op links de zieke Bijker. Bij Oostende keerde Tanghe terug uit schorsing ten koste van Capon. Urhoghide, die gehuurd wordt van Celtic, kreeg zijn eerste speelminuten en verdrong Ndicka naar de bank.

Voor de aftrap werd Mechels aanvoerder Rob Schoofs nog in de bloemetjes gezet. De Limburger vierde zijn 150ste wedstrijd voor geel-rood. In het openingskwartier viel niet al te veel te beleven. Doelmannen Coucke en Hubert keken werkloos toe hoe hun teammakkers de rangen erg gesloten lieten. Walsh toonde zich offensief, Jäkel ontzette zijn voorzet toen er gevaar dreigde. Sakamoto deed hetzelfde toen Vanlerberghe na een hoekschop vrij mocht aanleggen. Ook Walsh stuitte even later op de Japanner. De 8314 supporters bleven danig op hun honger, want na ruim een halfuur was ons blad met doelkansen nog maagdelijk leeg. Na 34 minuten vuurde Schoofs een eerste schot op doel af, Hubert pakte makkelijk.

Mechelse motor slaat aan

Het leek het vuur aan de lont, want op pass van Vanlerberghe kopte Schoofs achterwaarts bovenkant lat. Malinwa drukte door, Hairemans poeierde een afstandsschot naast. En plots grossierde KVM in kansen. Schoofs legde het leer behendig achteruit, het schot van Walsh miste elke richting. De Mechelse aanvoerder was alomtegenwoordig en elke aanval passeerde langs zijn voet. Na een nieuwe aanval behield hij mooi het overzicht en de inlopende Mrabti tikte de in de lucht hangende 1-0 voorbij Hubert tegen de touwen. Nummer tien van de Zweed dit seizoen.

Vanderhaeghe reageert

Yves Vanderhaeghe besefte dat zijn team uit een ander vaatje moest tappen en voerde bij de rust twee wissels door. Urhoghide en D’Haese bleven in de kleedkamer, Capon en Gueye kwamen in de ploeg. Capon liet al meteen van zich spreken door de achterlijn te halen, maar zijn voorzet werd ontzet. Toch beschikte KV Mechelen over meer technisch vernuft. Na een hoekschop van Schoofs toverde Marian Shved in de vijandige zestien en via het been van Fortes verdween de bal in doel. Zo leek de match nog voor het uur gespeeld. Het sein voor Vanderhaeghe om in te grijpen. Ndicka en Bätzner in, exit Tanghe en McGeehan. Meer dan een schotje van Ambrose leverde dat niet op.

Goal van het Jaar

Alsof het kalf nog niet verdronken was voor Oostende, was het dat even later wel. Rob Schoofs, dé uitblinker, knalde vanop 25 meter de bal via de paal netjes in de kruising. Een open sollictiatie voor ‘Goal van het Jaar’. Malinwa bleef drukken en invaller Youan kwam dicht bij de 4-0, maar de Fransman miste zijn schot. Het was wachten op het laatste fluitsignaal van ref Laforge, want de match was gespeeld.

Coucke kende niet bepaald een drukke avond en een Oostends mirakel hing dus niet echt in de lucht. Een flauw schotje van Gueye was nauwelijks het vermelden waard. Geen van beide ploegen kwam nog tot scoren, waardoor de verdiende 3-0 op het bord bleef. Malinwa blijft zo netjes in het spoor van de top zes, terwijl Oostende in het vizier van nummer 17 Seraing blijft.