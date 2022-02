Ondanks rode kaart zegeviert AA Gent tegen Eupen

Niet zonder moeite heeft AA Gent de volle buit gepakt op bezoek bij Eupen. Bijna een volledige helft met tien hielden de Buffalo’s achterin de nul, mede met dank aan doelman Roef. Voorin was Depoitre de enige die eens niet met kansen morste.

Na de ‘eupendeurdag’ in Anderlecht wisselde de basiself van Eupen op vier posities. Déom en Heris waren geblesseerd, Cools en Ngoy vlogen naar de bank. Wel starters waren Alloh, Jeggo, Müsel en Magnée. Ook bij AA Gent verscheen een verrassende ploeg aan de aftrap. Achterin verving Afrika Cup-finalist Ngadeu de geblesseerde Okumu. Godeau kreeg de voorkeur op Torunarigha, ondanks diens goeie debuut op Club. In doel Roef en dus geen Bolat, die ondanks zijn geflirt met Fenerbahçe de voorbije week wel had meegetraind.

Op achterstand komen bleek dit seizoen dodelijk voor AA Gent. Van de negen keer dat het als eerste een goal slikte, won het slechts een wedstrijd. Zelf de score openen was de opdracht, zeker na de zege op Club Brugge. Wat baat een driepunter tegen de rivaal, als je de week nadien de boot ingaat? Na de historische 6-1 ging Gent onderuit tegen Charleroi. Dit keer verloor het geen kostbare punten. In de inhaalrace voor de top-vier, in een weekend dat Club en Charleroi elkaar treffen, toch geen overbodige luxe.

Met dank aan Laurent Depoitre. Op een crosspass van De Sart fusilleerde hij al na een kwartier doelman Nurudeen met een heerlijke volley: 0-1. Het soort pass die erom smeekt om op de slof te worden genomen, maar dan nog was het heerlijk afgewerkt. Voor Depoitre nummer zeven van de competitie en toch enige Wiedergutmachung nadat hij even voordien van dichtbij recht op Nurudeen had gekopt.

Zonder veel kansen te creëren, had AA Gent wel controle. Alleen Magnée glipte er een keer door maar hij schoot op Roef. Eupen-trainer Krämer greep in en wisselde Peeters en Gnaka voor Nuhu en N’dri. Die laatste liet zich meteen zien met een dribbel en doorsteekpass op Prevljak. Met een uitstekende redding hield Roef de Bosniër van de gelijkmaker. De thuisploeg tankte verse moed en had het geluk dat Depoitre weer van dichtbij op Nurudeen kopte.

Rood Samoise

En toen werd Samoise uitgesloten. De jonge Gentenaar raakte nochtans eerst de bal en kwam dan ongelukkig op de voet van Alloh terecht. Visser greep gedecideerd naar rood, Vanhaezebrouck werd gek, een geëmotioneerde Samoise verdween naar binnen. Met tien begonnen de Buffalo’s het plots moeilijk te krijgen.- tegen de eigen zestien geplakt was het pompen of verzuipen. Op het uur viel de gelijkmaker. Prevljak schilderde een vrije trap over de muur. Roef stond de grond genageld. Maar Visser keurde het doelpunt af voor een fout in de muur: twee Eupen-spelers duwden Hjulsager bijna onder de grond.

Gent, dat even met vier achterin ging spelen, verloor alle rust aan de bal, had voorin geen grootse Tissoudali en wist geen drie passes na mekaar meer te geven. In doel keepte Roef wel op niveau. Op een knal van Nuhu duwde Roef weer in hoekschop. Vanhaezebrouck bracht Nurio in voor Hjulsager, waardoor het verdedigend iets beter kwam te staan. Op een zeldzame tegenstoot liet Gent het weer liggen. Tissoudali kopte een voorzet van Kums plompweg over.

De Amsterdammer had zijn toverstokje thuisgelaten, maar bij de inbreng van Odjidja liet Vanhaezebrouck hem wel staan. Depoitre was ook leeg, en Gent had nood aan balvastheid. Maar toen Odjidja en Castro-Montes het geweldig uitspeelden en Tissoudali de 0-2 met een strik errond aanboden, liet die zich nog blokken. Het leek spelen met vuur, maar Eupen scoorde niet meer. Prevljak kwam nog het dichtst bij een 1-1 maar hij stuurde de bal voorlangs.

AA Gent blijft zo tegen de top vier aanschurken. Eupen, al twee maand zonder competitiezege, krijgt de komende weken Club Brugge én Union voor de kiezen. Het moet maar hopen dat ook Seraing blijft verliezen.