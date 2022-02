Telefoongesprekken moeten inval vermijden, maar Belgen wordt al aangeraden Oekraïne te verlaten

Hoogspanning sinds de Amerikanen ervan uitgaan dat een Russische inval in Oekraïne elk moment kan gebeuren. Terwijl telefoontjes tussen de hoogste echelons de-escalatie moeten bespoedigen, verlaten buitenlandse burgers Oekraïne.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft advies voor Belgen die zich in Oekraïne zaterdagochtend aangescherpt. Wie niet noodzakelijk in het land is, wordt aangeraden om naar België terug te komen. Vrijdagavond had de EU niet-essentieel personeel opgeroepen om het land te verlaten. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk lanceerden dergelijke oproep al op vrijdagmorgen.

Die omgooi is het gevolg van nieuwe informatie die via satellieten bij de Amerikanen terechtkwam. Uit die beelden werd opgemaakt dat de troepenopbouw van Russische troepen aan de grens met Oekraïne onverminderd verdergaat. ‘Een inval kan elk moment gebeuren’, zo concludeerden Amerikaanse veiligheidsexperts. Reden genoeg voor president Joe Biden om zijn Europese collega’s op te bellen en de verontrustende bevindingen toe te lichten. De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten noemt de bevindingen en de paniek ‘absoluut ongegrond’ in het magazine Newsweek.

Diplomatie gaat verder

Net zoals de voorbije weken blijven alle partijen openstaan om te praten. Daarom staat vandaag topoverleg gepland. De ministers van Buitenlandse Zaken Lavrov en Blinken bellen om de gemoederen te bedaren. Maar ook de twee presidenten Poetin en Biden hangen vanavond aan de lijn. Het is de eerste keer dat de twee staatshoofden elkaar spreken sinds december.

Naast Amerikaans-Russisch overleg, moeit Frankrijk zich in de kwestie. De Franse president Macron belt later op de dag met Poetin. Vanuit Duitsland klonk dan weer de waarschuwing om Rusland met sancties te treffen wanneer het tot een inval komt.