Weerbericht | Droge en zonnige zaterdag

Het wordt zaterdag, na een koude ochtend, vrij zonnig en droog weer met hoge wolkensluiers. Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 graden in Vlaanderen bij een matige zuidenwind.

Zaterdagnacht neemt de hoge en middelhoge bewolking wat toe maar blijft het droog. De minima liggen tussen -3 graden in de Hoge Ardennen en 0 of +1 graad in Vlaanderen.

Zondag is het eerst vrij zonnig en droog met vooral in de westelijke landshelft wat meer hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe en ‘s avonds is het in het westen betrokken met wat lichte regen. Deze regenzone trekt in de loop van de avond en nacht verder oostwaarts. Het wordt zacht met maxima van 5 tot 11 graden.

Maandag is het eerst vooral in de oostelijke landshelft bewolkt met regen. Nadien wordt het wisselend bewolkt met opklaringen maar ook enkele buien. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden bij een veelal matige zuidwestenwind.

Dinsdag is het eerst wisselend bewolkt met nog kans op een lokale bui. In de loop van de dag wordt het vanuit het westen zwaarbewolkt en nadert een nieuwe regenzone die in de avond ons land bereikt en snel oostwaarts trekt. De wind waait eerst matig uit het zuidwesten maar neemt in de loop van de namiddag en avond toe tot vrij krachtig of krachtig uit het westen. Maxima rond 9 graden in het centrum.

Woensdag blijft het zwaarbewolkt met soms regen of buien. Een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind voert wel zachte lucht aan: de maxima liggen tussen 7 en 13 graden.

Donderdag lijken, na de doortocht van een zwak koufront, soms brede opklaringen af te zullen wisselen met wolkenvelden. Vooral in de oostelijke landshelft is er nog kans op een lokale bui. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig of aan zee soms krachtig uit westelijke richtingen.

De vooruitzichten voor vrijdag zijn onzeker met kans op eerst wat regen en veel wolken en later op de dag droger en meer opklaringen, bij zo’ n 7 graden in het centrum van het land.