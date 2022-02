AfricaMuseum moet tekst bij beeld para weghalen

Oud-para’s vinden de tekst bij een beeld in het AfricaMuseum onjuist en krenkend.

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft de Belgische staat vrijdag veroordeeld tot het verwijderen van een tekst bij een standbeeld in het AfricaMuseum in Tervuren. Als dat niet gebeurt binnen de vijftien dagen, hangt het museum een dwangsom van 5.000 euro per dag boven het hoofd. Dat zeggen de advocaten van ­enkele verenigingen van voormalige paracommando’s.

Het gaat om een beeld van Arsène Matton, getiteld La ­Belgique apportant la sécurité au Congo (België brengt veiligheid in Congo). Het stelt een Belgische paracommando voor die een man en kind ­beschermt. Daarbij staat de tekst ‘Een Belgische paracommando in Stanleystad (het huidige Kisangani, red.) in 1964 op het moment van de onderdrukking van de Simba-rebellen. De onafhankelijkheid van Congo in 1960 ­betekent nog niet het einde van de buitenlandse interventies.’

Verenigingen van oud-paracommando’s hadden het moeilijk met de eerste zin. Volgens hen was de interventie van de paracommando’s in 1964 een humanitaire operatie om gijzelaars te bevrijden.

Volgens hen was er geen verband tussen de interventie en de onderdrukking van de opstand, en krenkte de zin de eer van de paracommando’s.

Het museum zag dat anders en verwees naar een parallelle militaire operatie. Het museum had de tekst toegevoegd omdat het werk ‘een racistisch beeld’ was ‘dat de koloniale blik verheerlijkt’.