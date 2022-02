VS waarschuwen voor nakende Russische invasie van Oekraïne

Volgens satellietbeelden van een Amerikaans privébedrijf gaat de Russische troepenopbouw verder.

VS-president Joe ­Biden organiseerde vrijdag om 17 uur onverwacht telefonisch overleg over Oekraïne met verschillende ­Europese leiders: de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse kanselier Olaf Scholz, de Italiaanse premier Mario Draghi, zijn Britse collega Boris Johnson, de Poolse president Duda, Navo-baas Jens Stoltenberg, Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad en Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen.

De selecte samenstelling maakte duidelijk dat het ernst was. Volgens The Guardian, die zich beroept op diplomatieke bronnen, verklaarde Biden dat de Russische president Poetin beslist heeft tot een invasie in Oekraïne en dat het een van de komende dagen zover kan zijn. Europese bronnen konden of wilden dit niet bevestigen.

Biden had Amerikaanse burgers donderdagavond al de raad gegeven Oekraïne meteen te verlaten. In een interview zei hij dat de situatie in het land ‘snel gek kan worden’ en dat de VS geen militairen zullen sturen om burgers te evacueren. Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zei vanuit Australië: ‘Een invasie kan op elk moment beginnen, ook tijdens de Olympische Winterspelen.’

Volgens het Amerikaanse ­satellietbedrijf Maxar is op beelden die woensdag en donderdag zijn gemaakt, te zien dat de Russische troepenopbouw aan de ­Oekraïense grens doorgaat. De nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, zei vrijdagavond dat Rusland genoeg soldaten heeft bijeengebracht om een grootschalige aanval tegen Oekraïne te beginnen en dat dit ‘elke dag’ kan gebeuren, ook al heeft Poetin volgens hem nog niets definitiefs beslist.

Israël, een trouwe bondgenoot van de VS, kondigde de evacuatie aan van familieleden van ambassadepersoneel wegens ‘een verslechtering van de situatie’. De EU-ambassadeur in Kiev zou volgens Politico een gelijkaardige boodschap hebben overgemaakt aan zijn medewerkers. Het Verenigd Koninkrijk adviseerde zijn landgenoten het land te verlaten zolang commerciële vluchten beschikbaar zijn. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken richt een ‘noodsteunpunt’ op in de stad Lviv, in het westen van Oekraïne, waar Nederlanders nooddocumenten kunnen ophalen als dat niet langer mogelijk is in Kiev. Moskou blijft ontkennen plannen te hebben voor een inval.