Arbeidsdeal hapert nog op statuut fietskoerier

Ook vrijdagochtend zijn de zeven Vivaldipartijen het niet eens geraakt over een arbeidsdeal.

De uitvoering van de arbeidsmaatregelen uit het begrotingsakkoord van oktober laat nu al maanden op zich wachten. ‘We zitten dicht bij een oplossing’, luidt het in regeringskringen.

Het struikelblok blijft het statuut van platformwerkers zoals Deliveroo-koeriers of Uber-chauffeurs. De vraag is of zij werknemers zijn (met de bijbehorende bescherming), of zelfstandigen. Daarvoor wordt gewerkt aan een set criteria om dat te bepalen. Socialisten en groenen willen hen zo veel ­mogelijk de bescherming van een werknemer geven, terwijl de liberalen de keuze zo groot mogelijk willen houden.

Over de andere delen van de arbeidsdeal, zoals het avondwerk in de e-commerce, is minder discussie. De groenen verzetten zich wel nog altijd ­tegen dagen van tien uur bij een vierdaagse werkweek.

Het kernkabinet hoopt maandag de knoop definitief door te hakken.