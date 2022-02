Dit heeft het Overlegcomité beslist

De coronabarometer mag naar code oranje, telewerk is niet langer verplicht en de mondmaskers voor kinderen in de lagere school worden afgeschaft. Dat besliste het Overlegcomité vandaag.

Om 14 uur stak het 43ste Overlegcomité de koppen bij elkaar. Drie uur daarna communiceerde het de beslissingen tijdens een persconferentie. De Standaard vat ze hier voor u samen:

Telewerk niet langer verplicht

Vanaf volgende vrijdag, 18 februari, vervalt de verplichting om vier van de vijf werkdagen thuis te werken. Telewerk blijft wel sterk aanbevolen. Op de werkplek moeten de verschillende voorzorgsmaatregelen, zoals mondmaskers en 1,5 meter afstand, nog steeds in acht genomen worden.

Van code rood naar oranje

Zoals verwacht gaat de coronabarometer volgende vrijdag, 18 februari, van code rood naar code oranje. Dat betekent dat het nachtleven mag heropenen, aan een capaciteit van 70 procent. Ook het sluitingsuur van de horeca vervalt zo, net als de maximale tafelbezetting van zes personen. Rechtstaand tooghangen mag ook weer. Wie er werkt, moet nog een mondmasker dragen.

De evenementen- en cultuursector mag in code oranje meer ­bezoekers toelaten. Een capaciteit van 200 personen is steeds toegelaten, maar mag in eerste instantie tot 70 procent (dynamische activiteit, binnen), 80 procent (niet-dynamisch, binnen) van de bezettings­capaciteit en bij goeie luchtkwaliteit of buiten tot 100 procent.

Het ­publiek moet bij binnenevenementen ook niet meer verplicht blijven zitten. De coronapas blijft verplicht bij evenementen binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 100 personen.

Geen mondmaskerplicht voor kinderen

Het Overlegcomité heeft beslist dat de mondmaskerplicht niet langer zal gelden voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Die maatregel zal ingaan op zaterdag 19 februari.

Winkelen met meer dan twee

Het Overlegcomité volgde de aanbeveling van het ­coronacommissariaat om winkelen weer toe te laten met meer dan twee personen.

Het volgende Overlegcomité zou begin maart doorgaan. Onder meer Waals minister-president Elio Di Rupo verwacht dan naar code geel te kunnen schakelen.