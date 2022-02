Vaccinatiecentra gaan in maart naar ‘waakstand’

De voorlopig laatste weken van grote drukte in de vaccinatiecentra zijn aangebroken. Vanaf maart wil Vlaanderen de centra in ‘waakstand’ laten gaan, om indien nodig na de zomer weer een grotere campagne te verwerken.

Met de basisprikken voor jonge kinderen en boosters voor scholieren en mensen met een verzwakt immuunsysteem, zijn de laatste grote activiteiten in de vaccinatiecentra begonnen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat voor Vlaanderen de vaccinaties uitvoert, verwacht dat die in de maand maart af zullen lopen. ‘Nadien zouden we de vaccinatiecentra in een soort waakstand willen plaatsen’, zegt Dirk Dewolf van Zorg en Gezondheid. ‘Ze kunnen blijven fungeren als logistieke draaischijf. De multivials (de flacons waaruit meerdere doses vaccins vallen te halen, red.) zullen daar nog worden afgeleverd.’ Vanuit de centra zullen de vaccins dan worden verdeeld naar de eerstelijnszorg, zoals huisartsen en apothekers.

Als het nodig is, zal vaccinatie ‘op geconcentreerde momenten’ ook nog mogelijk zijn in het vaccinatiecentrum. Zorg en Gezondheid denkt dat die waakstand alvast tot augustus zal duren, waarna de deuren mogelijk weer wijd open zullen moeten. ‘Het staat nog niet vast, maar waarschijnlijk gaan we op termijn naar een periodieke terugkeer van herhalingsinentingen, mogelijk met een vaccin dat is aangepast aan de omikronvariant’, zegt Dewolf. ‘Rekening houdend met het fenomeen van de dalende immuniteit, lijkt het ons wijs om de mogelijkheid open te houden dat de vaccinatiecentra in september of oktober weer op hogere toeren zullen draaien. De aangepaste vaccins worden nu nog niet geproduceerd, waarschijnlijk zal dat vanaf mei gebeuren. Die willen we opsparen voor het najaar om veilig door de wintermaanden te geraken.’

Extra uitnodigingen

Bij de twaalf- tot zeventienjarigen is de boostercampagne pas begonnen en heeft ruim vijf procent die bijkomende prik al gehad. Voor de totale bevolking ligt het boosterpercentage op 67 procent. Wie nog niet inging op de uitnodiging voor die booster, krijgt een bijkomende uitnodiging. Van de vijf- tot elfjarigen heeft een derde al minstens één prik gehad. Ook bij die groep worden uitnodigingen voor een tweede kans verstuurd.