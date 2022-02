Premier De Croo spreekt op de persconferentie na het Overlegcomité: ‘De voorbije dagen was een algemene consensus gegroeid dat we naar code oranje kunnen gaan. Het Overlegcomité heeft daarom beslist dat we vanaf volgende vrijdag in code oranje zullen zitten. Dan is er geen sluitingsuur meer in de horeca en kan het nachtleven heropenen. Het CST blijft daarbij wel behouden.’

‘Het telewerk wordt teruggeschroefd. De verplichting maakt plaats voor een aanbeveling. De minimumleeftijd voor mondmaskerplicht verschuift vrijdag van zes naar twaalf jaar.’

‘Ik wil alle Belgen bedanken. Zeker het zorgpersoneel. Zij hebben tijdens de feestdagen veel opgegeven voor onze gezondheid. Ook de mensen die werken in zwaargetroffen sectoren om het virus af te remmen, wil ik bedanken.’

‘We gaan naar een nieuw normaal. Maar: dit virus is nog niet verdwenen. We dachten dat in het verleden al, maar die fout mogen we niet opnieuw maken. Dit is geen seizoensgriep. We hebben wel geleerd hoe we met het virus moeten omgaan en hebben immuniteit verworven. Er komt een luchtigere lente aan. Het zal vrijer en gemoedelijker zijn. Laten we de basismaatregelen niet vergeten, want die hebben een grote invloed.’

Na premier De Croo neemt minister-president Jan Jambon het woord. ‘Het is een goede zaak voor de horeca en de cultuursector’, zegt hij. In de cultuursector kan zaalcapaciteit in acht genomen worden bij hoeveel mensen ontvangen mogen worden. ‘We zijn heel verheugd dat het mondmasker voor jonge kinderen verdwijnt. Nu kunnen ze naar de lagere school zonder mondmasker.’

‘We hebben een goeie stap gezet, maar we zijn er nog niet. Als we de huidige maatregelen respecteren, kunnen we hopelijk de volgende stap richting normaal zetten.’

Vervolgens spreekt Waals minister-president Elio Di Rupo. ‘We zijn optimistisch. Begin maart zullen we in de gele zone terechtkomen. Dat kan ook lukken.’