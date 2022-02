Kunnen we de echte uitstoot van stallen meten?

Uit het stikstofonderzoek van De Standaard blijkt dat we geen duidelijk zich hebben op hoeveel ammoniak veestallen echt de lucht in stuwen. Alle ramingen zijn gebaseerd op theoretische modellen. Kan dat niet verholpen worden door de uitstoot bij stallen gewoon te meten?

Vlaanderen heeft 13 meetstations waar de ammoniakconcentraties in de lucht worden gemeten, maar echt fijnmazig is dat niet. Een meettoestel zetten bij elke stal is duur en omslachtig. In de toekomst is dat misschien wel mogelijk. Het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zoekt in opdracht van het Departement Omgeving uit of het haalbaar is sensoren op stallen te plaatsen. ‘We onderzoeken welke sensoren op een betrouwbare manier dag na dag de emissies in een stal in kaart kunnen brengen, en of het betaalbaar is om dat op een accurate manier te doen’, zegt woordvoerster Greet Riebbels.

Maar dat is nog niet voor morgen. ‘Die studie is complex en vergt enkele jaren aan datacollectie. Als dit mogelijk blijkt, kan de overheid overwegen echte monitoring in stallen in te voeren naast het theoretische model. Dat kan ook interessant zijn voor de boeren. Inspanningen om hun emissies extra goed te beheersen, zouden dan vergoed kunnen worden.’

Hotspots detecteren

Ook satellieten kunnen concentraties van ammoniak meten. Ze zijn vooral geschikt om regionale concentraties in te schatten, maar ze kunnen ook lokale hotspots detecteren. Toch is ook hier de schaal nog niet fijn genoeg, zegt ULB-onderzoeker en expert Lieven Clarisse. ‘Ons onderzoek met satellietdata gaf aan dat de concentratie van ammoniak in West-Europa toeneemt; in ons land met ongeveer 4 procent per jaar. Maar de resolutie van satellietbeelden is nog niet goed genoeg om op de schaal van individuele landbouwbedrijven vaststellingen te doen.

De relatie tussen concentraties en emissies is ook niet rechtlijnig, omdat die beïnvloed wordt door onder meer temperatuur en andere externe factoren. Op termijn gaan we naar satellieten met hogere resolutie, in Europa zijn bijvoorbeeld al plannen voor het lanceren van een nieuwe satelliet, speciaal gebouwd om ammoniak nauwkeurig te meten op kleine schaal.’