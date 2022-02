Waarom stegen de energieprijzen vorig jaar veel sneller in België dan in de buurlanden?

De prijzen voor energie zijn in ons land in 2021 gemiddeld twee keer zo snel gestegen als in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dat meldt het Prijzenobservatorium. Dat is grotendeels te verklaren door het grotere aantal variabele energiecontracten in België.

In onze buurlanden stegen de prijzen voor energie op jaarbasis met gemiddeld 10,9 procent. 10,1 procent in Duitsland, 10,6 procent in Frankrijk en 17,3 procent in Nederland. In België zagen we de prijzen in 2021 gemiddeld met liefst 22,4 procent stijgen (in het vierde kwartaal zelfs +47,7 procent) Daarmee maakt ons land een serieuze inhaalbeweging, vooral op de gasfactuur, die traditioneel lager was dan in onze buurlanden.

Wat doet de energieprijzen in Europa stijgen?

De hoge inflatie van de energieproducten in 2021 is deels te verklaren door het bijzonder lage niveau van de energieprijzen in 2020. Maar ook door een combinatie van factoren die de groothandelsprijzen op de energiegrondstoffenmarkten heeft opgedreven.

Wat aardgas betreft, zijn er drie factoren. Een eerste is de sterke vraag naar aardgas vanuit Azië, wegens het sterke economisch herstel na de coronapandemie. Doordat er meer vloeibaar gas (lng) naar Azië stroomt, is de aanvoer naar Europa verminderd en minder aanbod in Europa betekent hogere prijzen. Een tweede factor is het relatief lage opslagniveau van gas in Europa ten opzichte van de afgelopen jaren. Dat kwam door een toename van het gasverbruik in Europa in combinatie met de vermindering van de aanvoer. De derde factor is de stijging van de prijs van CO 2 -certificaten in Europa. De prijs van een ton CO 2 is in 2021 gestegen van 33,4 euro naar 66,1 euro.

Op de Europese elektriciteitsmarkten is de voornaamste reden voor de scherpe prijsstijging het prijsvormingsmechanisme. Dat berust op een tarifering op basis van marginale kosten, de productiekosten van de laatst geproduceerde kWh. Door de toegenomen vraag naar elektriciteit (door het economische herstel) hebben de marginale kosten momenteel betrekking op de gas- of kolencentrales volgens het aanbod en de vraag van het moment. En de productiekosten van elektriciteit worden beïnvloed door de prijs van gas en steenkool en door de CO 2 -certificaten: beide zijn in 2021 sterk gestegen.

Sterkere stijging in België door (meer) variabele contracten

De stijging (of daling) van groothandelsprijzen voor aardgas komt sneller tot uiting in België ten opzichte van de buurlanden door ons grotere aandeel van variabele contracten, met tussentijdse prijsaanpassingen. In de buurlanden worden voornamelijk contracten met vaste prijzen (en dus geen tussentijdse indexeringen) aangeboden. Bovendien is het gewicht van de energiecomponent – de prijs van het geleverde gas – binnen de gasfactuur groter in België. De consumptieprijzen in België reageren dus sneller op veranderingen in de grondstofprijzen.

Ook de hogere inflatie voor elektriciteit in België in 2021 kan, net als voor gas, onder meer verklaard worden door de kosten van de energiecomponent. Die is in België volatieler dan in de buurlanden: een groter aandeel variabele contracten die maandelijks of driemaandelijks worden geïndexeerd. Terloops, in Frankrijk werkt men met gereguleerde elektriciteitstarieven (80 procent van de gezinnen), gebaseerd op onder meer de kosten van het historisch nucleair park. Die zijn grotendeels afgeschreven.

België was goedkoper voor gas, maar maakt inhaalbeweging

Traditioneel is de gasrekening in onze buurlanden duurder. De lagere kosten voor gas in België ten opzichte van de buurlanden vallen voornamelijk te verklaren door de lagere netkosten (met uitzondering van Nederland) en vooral door het lage niveau van de verschillende heffingen in ons land.

In 2021 betaalde de Belgische consument ten opzichte van Nederland, Frankrijk en Duitsland 10,1 procent minder voor zijn totale gasfactuur. Die prijs is al sinds 2013 gemiddeld lager. Maar als we alleen het vierde kwartaal van 2021 rekenen, zien we een inhaalbeweging: in deze periode betaalde de Belg gemiddeld 6,7 procent meer.

Voor elektriciteit liggen de verhoudingen enigszins anders: in 2021 betaalden we gemiddeld al 8,2 procent meer dan de buurlanden. De situatie is in het vierde kwartaal nog verslechterd: we betaalden maar liefst gemiddeld 27,3 procent meer dan de Nederlander, Duitser of Fransman.

Wat kunnen we zelf doen als consument?

De impact van onze energiefactuur is sterk afhankelijk van het soort contract: vast of variabel. Ook de datum van de intekening speelt een rol. Maar ongeacht het type contract zijn er grote verschillen tussen de energieleveranciers, en tussen de contracten die door eenzelfde leverancier worden aangeboden. De Creg (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) stelt vast dat er grote prijsverschillen zijn – afhankelijk van het gewest, het type contract en het verbruiksprofiel: tot 500 euro per jaar voor gas en tot 200 euro per jaar voor elektriciteit.

Een vergelijking maken via de simulators die door de regulatoren worden aangeboden, blijft een must. U kunt als consument op elk moment uw contract wijzigen (mits een opzegtermijn van 1 maand), gratis, ongeacht of het contract voor bepaalde of onbepaalde tijd was gesloten. Enige addertje onder het gras: sommige leveranciers kunnen de betaling van het jaarabonnement eisen: zij rekenen dan de vergoeding aan per begonnen jaar en niet per maand van energielevering. Te controleren dus.