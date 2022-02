Vanaf vrijdag 18 februari vindt in de Bozar de tentoonstelling ‘Inner travels’ van Rinus Van de Velde plaats. Daar stelt de 39-jarige Leuvenaar zijn nieuwste werk voor. Ook zijn nieuwe film, ‘The passenger’, gaat er in première. In bovenstaande video licht de Belgische topkunstenaar al een tipje van de sluier.