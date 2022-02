Snelschaatser Bart Swings tiende op 10.000 meter: ‘Eigenlijk was top acht mijn doel’

Snelschaatser Bart Swings speelde vrijdag zoals verwacht geen hoofdrol op de 10 kilometer tijdens de Olympische Winterspelen in Peking. Hij eindigde op de tiende plaats.

‘Het is jammer dat ik tiende word, en niet zevende’, doet Swings zijn verhaal. ‘Want daar zat ik toch dichtbij. Eigenlijk was top acht mijn doel.’

Swings finishte in 13:02.43, een nieuw persoonlijk record op een laaglandbaan, in de laatste rit tegen de Canadees Ted-Jan Bloemen. Die kon zijn olympische titel niet verlengen en werd achtste. Het goud ging naar het Zweedse fenomeen Nils van der Poel, die zijn eigen wereldrecord aanscherpte tot 12:30.74.

‘Er was maar een iemand die boven mijn persoonlijk record op een laaglandbaan bleef. Ik wist dus dat ik mijn snelste laaglandtijd moest neerzetten’, zegt Swings. ‘Ik heb echt wel een goede wedstrijd geschaatst. Dat ik mijn techniek tijdens de rit nog kon verbeteren, is de grootste opsteker. Want bij mij kan dat als een kaartenhuis instorten, en dat was vandaag niet het geval.’

Nederlandse lobby

Van der Poel beschuldigde de Nederlanders eerder deze week van corruptie omdat ze lobbyen voor hard ijs, dat gunstiger voor hen zou zijn. ‘Ik heb me daar niet erg mee beziggehouden’, aldus Swings. ‘Ergens heeft Van der Poel misschien wel een punt. Het is vreemd dat er wordt gelobbyd, en dat ze dat ook toegeven. Dan kan het zijn dat het ijs in het voordeel van de Nederlanders wordt gemaakt. Maar ik heb er vertrouwen in dat de ijsmeester zich daar niet veel van aantrekt.’

Het uithangbord van Team Belgium heeft nog ruim een week om zich voor te bereiden op de massastart, zijn hoofddoel staat pas volgende week zaterdag op het programma. Op dat nummer behaalde hij in Pyeongchang 2018 olympisch zilver.

‘Wat de massastart betreft, ligt het ijs er momenteel wel goed bij voor mij. Je hebt vrij veel grip, en het is relatief snel. Dat heb ik wel graag. Maar pas binnen een paar dagen kan ik meer zeggen over het aansnijden van de binnenbochtjes.’

Swings viert zaterdag zijn 31ste verjaardag. ‘Ik zal proberen om er een beetje van te genieten. Ik ben van plan om naar andere sporten te gaan kijken.’