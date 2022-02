Een dag ronddwalen in het universum van Rinus Van de Velde

Hij is een meester in het creëren van imaginaire werelden om in te verdwalen. Rinus Van de Velde maakt zijn dagdromen werkelijkheid door ze na te bouwen in karton en hout, en ze later vast te leggen op doek of film. Met zijn tentoonstelling Inner Travels nodigt Rinus je uit om hem te vergezellen op zijn innerlijke reizen.





In aanloop van de feestelijke opening op 18 februari in Bozar, mochten wij hem een dag volgen. Beginnen doen we aan de keukentafel met zijn kinderen.

CREDITS

Gasten Rinus Van de Velde, Filip Rogiers | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Lise Bonduelle | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten Basquiat (1996), YouTube, Pingu – Official Channel, Buena Vista Social Club – Chan Chan, The War On Drugs – Thinking Of A Place, Sonny Simmons – Metamorphosis