Brons! Hanne Desmet scoort eerste Belgische medaille op de 1.000 meter shorttrack

Op de Olympische Spelen in Peking heeft Hanne Desmet zonet een bronzen medaille gewonnen op de 1.000 meter shorttrack. Met deze indrukwekkende prestatie haalt Desmet de eerste medaille voor Team Belgium binnen.

Hanne Desmet reed quasi de hele wedstrijd in vijfde en laatste positie. Ze wilde halfweg langs de buitenkant wel een actie maken, maar kon niet opschuiven. Het moest dus gebeuren in de slotronde. Desmet leek kansloos voor het podium, maar zag de Italiaanse veterane Arianna Fontana ten val gebracht worden door de Amerikaanse Kirsten Santos. Desmet maalde er niet om en schreef Belgische wintersportgeschiedenis met de allereerste shorttrackmedaille ooit.

Desmet, vicewereldkampioene in de discipline, had zich in de eerste van twee halve finales als tweede geplaatst voor de finale met een chrono van 1:28.166. Achter de Nederlandse titelverdedigster en wereldrecordhoudster Suzanne Schulting (1:28.108) maar nipt voor de Zuid-Koreaanse Lee Yu-bin (1:28.170).

De twee snelste shorttracksters in beide halve finales bereikten de A-finale, net als de snelste derde. De vijf daaropvolgende snelste shorttracksters gingen naar de B-finale, die gewonnen werd door de Nederlandse Xandra Velzeboer.

Hanne Desmet verraste maandag met een vijfde plaats op de 500 meter. Ze werd zo de eerste Belgische shorttracker in een olympische finale. Later deze Spelen neemt ze ook nog deel aan de 1.500 meter.