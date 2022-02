OH Leuven wil niet spelen tegen KV Mechelen en stapt naar Arbitragehof

De soap rond de niet-gespeelde wedstrijd tussen OH Leuven en KV Mechelen is nog niet ten einde. De Leuvenaars leggen zich niet neer bij de beslissing van de Disciplinaire Raad dat de partij alsnog moet worden gespeeld, en stappen naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

De Disciplinaire Raad had begin deze week geoordeeld dat een forfaitnederlaag voor KV Mechelen, dat niet was komen opdagen aan Den Dreef, niet aan de orde was omdat er sprake was van leeftijdsdiscriminatie in de reglementen van de Pro League.

OHL reageerde alvast kort: ‘De club is van mening dat KV Mechelen door niet op te dagen voor de wedstrijd het recht in eigen handen genomen heeft en een forfaitnederlaag de enige mogelijke uitkomst is. Deze beslissing is een belangrijk precedent in de sport.’