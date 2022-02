Steven Van Gucht: ‘Piek ligt duidelijk achter ons’

Het aantal besmettingen is in twee weken tijd gehalveerd en sinds vandaag daalt ook het aantal patiënten op intensieve zorgen. Luttele uren voor het Overlegcomité brengt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) een hoopvolle boodschap.

‘De piek van de vijfde golf ligt duidelijk achter ons’, met die hoopvolle boodschap start viroloog Steven Van Gucht de wekelijkse briefing over de corona-aanpak van ons land. Qua besmettingen krijgt de curve een stevige klap. Het aantal nieuwe besmettingen is in twee weken tijd ongeveer gehalveerd. De daling verloopt het snelst in Brussel, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Luxemburg is de traagste daler.

De piek van de ziekenhuisopnames lag op 1 februari. Sinds 4 februari dalen de weekgemiddelden daarvan. We zitten nu aan zo’n 298 opnames per dag. Dat is een daling van 18 procent tegenover vorige week. Ten slotte is ook de piek op intensieve zorgen bereikt. Daar zijn nu 7 procent minder opnames dan vorige week. Code oranje staat voor de deur, meent Van Gucht.

Hoge circulatie

‘Er is circuleert nog veel virus nu en de belasting op de zorg blijft aanzienlijk. Vergeet niet: er circuleert nu nog steeds meer virus dan op piek van vorige golf. 45 procent huisartsen ondervindt nog steeds een hoge werklast. Maar beter dan vorige week. Toen was dat 70 procent’, legt Van Gucht uit.

Omikron heeft de deltavariant intussen bijna helemaal van de kaart geveegd. 99 procent van de coronagevallen in ons land zijn nu met omikron. Binnen de omikronfamilie is de subvariant BA.2 in opmars. Het is goed voor 7 procent van alle besmettingen met de omikronvariant en zal waarschijnlijk nog verder stijgen. ‘Maar dat zal niet leiden tot een significant andere golf’, licht Van Gucht toe.

De boostervaccinatie werpt zijn vruchten af, meent Van Gucht. Hij zet nogmaals in de verf dat een derde prik heel wat meer bescherming biedt dan de basisvaccinatie. ‘Twijfel niet om de booster te nemen’, zegt hij.