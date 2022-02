Inflatie in België zit nu echt overal

De golf van prijsstijgingen die begon in de energiesector zit sinds eind vorig jaar in alle sectoren, blijkt uit het nieuwste jaarverslag van het prijzenobservatorium. Landbouwgrondstoffen waren in november 2021 zelfs 45 procent duurder dan in dezelfde maand in 2020.

De inflatie steeg in België in 2021 van 0,4 procent in 2020 naar 3,2 procent, het hoogste peil in tien jaar. Waar dat in het eerste kwartaal nog 0,8 procent was, was de inflatie in het vierde kwartaal al opgelopen tot 6,4 procent. Dat was zelfs het hoogste peil sinds de nieuwe metingen 25 jaar geleden.

De grootste boosdoener zijn de energieprijzen. Die stegen afgelopen jaar gemiddeld met 22,4 procent en in het vierde kwartaal zelfs met 47,7 procent. Die prijzen zijn ook de reden waarom het inflatieverschil met de buurlanden oploopt. Afgelopen kwartaal steeg de inflatie in België 1,7 procent sneller dan in de buurlanden, waardoor de concurrentiepositie van ons land verslechtert.

Aanvankelijk bleef het probleem van de stijgende prijzen beperkt tot de exploderende energieprijzen. In bepaalde categorieën, zoals bewerkte levensmiddelen, was er vrijwel geen inflatie en van niet-bewerkte levensmiddelen daalden de prijzen zelfs. Maar sinds het jaareinde zit de inflatie overal.

Consument voelt het ook

Bewerkte levensmiddelen worden duurder, doordat de prijzen van bepaalde landbouw­grondstoffen op de wereldmarkt sterk zijn beginnen te stijgen. Het gaat vooral om granen, oliën, koffie en zuivelproducten.

Op jaarbasis lijkt het nog mee te vallen. De inflatie voor bewerkte levensmiddelen, die voor het hele jaar uitkwam op 0,2 procent, steeg in december tot 1,6 procent. Maar als alleen naar de grondstoffenprijzen wordt gekeken, was in november 2021 sprake van een stijging van 45 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2020. Dat komt vooral door de hogere prijzen voor granen, oliën, koffie en zuivel.

Die grondstoffenprijzen begonnen al in augustus 2020 aan te trekken. Pas acht maanden later uitte zich dat in de prijzen in de winkel, mogelijk omdat er nog goedkopere voorwaarden of termijncontracten waren. De consument begint de prijzen nu wel te voelen. Plantaardige olie (behalve olijfolie) werd in december 18 procent duurder. Ook brood wordt duurder. In december was er sprake van een prijsstijging van 2,6 procent.

Aan de fabriekspoort is er eveneens sprake van oplopende inflatie, net als in de dienstensector. De heropening van sommige diensten, zoals hotels en restaurants, leidde in die sector tot prijsstijgingen, omdat die bedrijven de geleden verliezen door de lockdowns willen goedmaken.