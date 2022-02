Kruip dit weekend in het hoofd van Rinus Van de Velde

DS Weekblad is dit weekend helemaal gewijd aan Rinus Van de Velde. In de aanloop naar zijn grote Europalia-expo Inner travels in Bozar nemen we u mee op reis door zijn leven en werk, in woord en beeld.

Hoe leeft en werkt Rinus Van de Velde? De kunstenaar is doodsbang om te reizen, dus want hij zich een avonturier en reist hij vooral in zijn hoofd. In enorme decors die hij op ware schaal laat nabouwen, verkent hij de wereld en zichzelf. Ze vormen de basis voor zijn kunstwerken in houtskool of oliepastel.

Foto: rr

Wie zijn de vrienden die model staan voor zijn portretten? Waarom pest Rinus ze soms, of hebben ze tenminste dat gevoel? Wie zijn de verzamelaars die werken kopen bij galeristen, en wie zijn ook die galeristen? Hoe schrijft Van de Velde zich in de geschiedenis van de portretkunst? Wat wil hij vertellen met zijn nieuwe film? En wat hangt er bij hem thuis aan de muur? Welke boeken, podcasts, reeksen en films tipt hij?

Lees het dit weekend in De Standaard Weekblad, samengesteld in samenwerking met de kunstenaar.