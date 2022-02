Koala officieel bestempeld als bedreigde diersoort

Koala’s zijn in hun thuisland Australië officieel op de lijst voor bedreigde diersoorten beland. Het voorbestaan van de iconische buideldiertjes komt in gevaar door bosbranden, droogte, verstedelijking en ziektes.

Dat melden Australische media. In het hele land zouden nog maximaal 60.000 koala’s in het wild leven, dat zijn er zo’n twintigduizend minder dan drie jaar geleden. De diersoort werd voorheen beschouwd als ‘kwetsbaar’, maar is in drie Australische staten nu officieel aangemerkt als ‘met uitsterven bedreigd’.

Belangrijkste oorzaak voor de snelle afname in de koalapopulatie zijn de hevige bosbranden die Australië in 2019 en 2020 teisterden en uiteindelijk een gebied zo groot als half Duitsland in de as legden. Dierenorganisaties schatten dat tienduizenden koala’s deze branden niet overleefd hebben. Filmpjes van mensen die op straat uitgedroogde koala’s vonden en water lieten drinken gingen destijds de hele wereld over.

Ook chlamydia is een groot probleem bij koala’s. Ongeveer de helft van de koalapopulatie die in het wild leeft zou aan deze seksueel overdraagbare aandoening lijden. Dieren die besmet zijn met chlamydia hebben een ernstig verminderde vruchtbaarheid.

De Australische overheid heeft de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in de bescherming van de dieren. De nieuwe status betekent dat de regering nog meer geld vrij zal maken om te voorkomen dat koala’s uitsterven.

Koala’s leven in eucalyptusbossen in het oosten van Australië. Het zijn moeilijke eters: er bestaan zo’n 600 verschillende types eucalyptusbomen, maar koala’s lusten maar van dertig soorten de blaadjes. Vanwege hun moeilijke dieet zijn de dieren lastig in gevangenschap te houden, zeker in gebieden waar van nature geen eucalyptusbomen groeien. De eucalyptusbladeren liggen bovendien zwaar op de maag, waardoor een koala per dag een uur of twintig slaapt, om het voedsel te kunnen verteren.