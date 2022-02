Kim Meylemans staat elfde na eerste dag van olympische skeletonrace: ‘Gemengde gevoelens’

Kim Meylemans is na alle miserie in de aanloop oké begonnen aan haar olympische skeletonrace. De 25-jarige Limburgse staat na afloop van de eerst twee runs op de elfde plaats. De Australische Jaclyn Narracott neemt halfweg de competitie de eerste plaats in.

Tien dagen quarantaine en een scheurtje in de hamstring. Kim Meylemans kende een hoogst ongelukkige aanloop naar haar olympische competitie. The Little Belgian verscheen dan ook volledig opgepept aan de start vrijdagochtend. Ze sloeg zichzelf enkele keren loeihard op de borst vooraleer aan de aanloop van haar eerste run te beginnen. Die was ondanks de hamstringblessure prima. In het eerste deel van de afdaling zette ze zelfs de snelste tijd neer, maar in het slot maakte ze nog enkele kleine foutjes waardoor ze uiteindelijk in 1:02.35 de finish bereikte. 32 honderdsten van een seconde trager dan de Canadese Mirela Rahneva, de snelste van het hele pak. Daarmee stond Meylemans fraai zesde op 25 deelnemers na de eerste run, een mooi resultaat gezien de omstandigheden. Ze lachte dan ook opgelucht toen ze beneden aan de piste haar helm afzette.

De tweede run verliep iets minder goed. Meylemans startte opnieuw snel, maar botste een paar keer tegen de zijkant. Ze werd pas twaalfde. Zo zakte ze terug naar een elfde plaats in het klassement. Ze telt een achterstand van 0.93 seconden op de Narracott. De Australische, tweede en derde in de runs, leidt met een tijd van 2:04.34 voor Neise (tweede op 0.21) en een andere Duitse Tina Hermann (derde op 0.23).

Zaterdag is er de derde en vierde run. Voor het eindklassement worden de tijden van alle vier runs opgeteld. Het komt er dus vooral op neer om constant te presteren en geen negatieve uitschieters te laten noteren.

Kim Meylemans: ‘Dacht dat mijn tweede run beter was’

‘Ik heb wat gemengde gevoelens. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen’, vertelde Meylemans achteraf aan Sporza. ‘Ik ben niet helemaal zeker wat er gebeurd is. Ik had het gevoel dat mijn tweede run beter was dan mijn eerste. Ik zal de beelden moeten bekijken. Ik was heel verbaasd dat ik zoveel terrein ben verloren.’

Ondanks het scheurtje in de hamstrings had Meylemans wel twee goeie starts. ‘Ik heb geprobeerd om die hamstringblessure gewoon naast mij neer te leggen. Na de 1e run voelde ik het natuurlijk al wat, en nu nog meer. Maar we hebben nog 30 uur om het weer wat op te knappen en alles te geven.’