Kunstschaatsster Valieva testte positief maar werd niet geschorst, IOC in beroep

Kamila Valieva, de beste kunstschaatsster ter wereld en topfavoriete voor olympisch goud, heeft eind december een positieve dopingtest afgelegd.

Dat heeft het International Testing Agency (ITA), bevoegd voor de dopingcontroles tijdens de Olympische Winterspelen, vrijdagochtend bevestigd. Valieva testte positief op het middel trimetazidine tijdens het Russisch kampioenschap op 25 december.

De zaak komt nu voor het internationaal sporttribunaal TAS dat voor komende dinsdag een beslissing zal vellen. Dan staat immers de individuele vrouwencompetitie, met ook de Belgische Loena Hendrickx, geprogrammeerd.

Kamila Valieva is de sensatie van het voorbije schaatsseizoen. Het 15-jarige wonderkind uit Kazan won elke wedstrijd waaraan ze deelnam en brak acht keer het wereldrecord. Tijdens de gemengde teamcompetitie van afgelopen week veroverde ze met Rusland olympisch goud. Een dag later had de medailleceremonie moeten plaatsvinden, maar die is twee dagen op rij uitgesteld vanwege ‘juridische redenen’. Valieva was ook de torenhoge topfavoriete om volgende week individueel goud te pakken in de competitie waar ook Hendrickx een outsider voor de medailles is.

Nu blijkt dat Valieva op 25 december een positieve dopingtest heeft afgelegd tijdens het Russisch kampioenschap kunstschaatsen. In haar staal werd trimetazidine aangetroffen, een medicijn dat gebruikt wordt voor de behandeling van angina maar sinds 2014 op de verboden lijst staat omdat dit middel het zuurstoftransport zou verbeteren.

Het resultaat van de dopingtest werd pas op 8 februari bekend en het Russisch anti-dopingagentschap RUSADA had de voorlopige schorsing van Valieva meteen opgeheven. Daarop besliste het Internationaal Olympisch Comité om in beroep te gaan bij het internationaal sporttribunaal TAS. Dat zal nu in kort geding - voor de start van de vrouwencompetitie dinsdag - een oordeel vellen of Valieva mag deelnemen of niet.

Ook het olympisch goud van Rusland in de gemengde teamcompetitie en de Europese titel van Valieva staan op het spel. De Russin werd immers half januari Europees kampioen kunstschaatsen in Tallinn. Loena Hendrickx werd toen vierde.

Hoe schadelijk is dit voor de ­Spelen?

In België is kunstschaatsen geen ­grote sport, maar internationaal ligt dat anders. De discipline is een van de absolute koningsnummers op de Winterspelen. Een prestigeslag tussen topnaties als de VS, Rusland en Japan, vergelijkbaar met gymnastiek op de Zomerspelen.

Maandag nog hielp Valieva Rusland aan olympisch goud in de landencompetitie door als allereerste vrouw ooit op de Spelen na een viervoudige sprong succesvol te landen

Sinds dit seizoen is de 15-jarige Valieva bovendien de alfa en omega van het kunstschaatsen. Vorig jaar was ze nog te jong om deel te nemen aan het WK, maar sinds ze vorige herfst op de internationale ijs­banen verscheen, won ze elke wedstrijd waarin ze op het ijs verscheen. Tussen ­oktober en half januari brak Miss Perfect – haar troetelnaampje – liefst acht wereld­records. Maandag nog hielp Valieva Rusland aan olympisch goud in de landencompetitie door als allereerste vrouw ooit op de Spelen een viervoudige sprong ­succesvol te landen.

Blijkt het wonderkind positief, dan is dat niet minder dan het winters equivalent van de betrapte sprinter Ben Johnson op de Spelen van 1988. En een nieuwe mokerslag voor Rusland, waarvan de atleten door het dopingschandaal op de Winterspelen in het eigen Sotsji nog steeds niet onder de eigen vlag mogen deelnemen.

Waarom was er zo veel onduidelijkheid?

Omdat Valieva minderjarig is, is ze volgens de internationale dopingregels een ‘beschermd persoon’. Daardoor mag het Wereldantidopingagentschap (Wada) niet officieel bekendmaken of Valieva schuldig is of niet. Dat de zaak in het ­midden van de Spelen ontploft, maakt het juridisch allemaal nog complexer. Het IOC en de Internationale Schaatsunie wilden gisteren niet reageren. Het ITA heeft nu aan alle speculaties een einde gemaakt.

Wat riskeert Valieva?

Dat is koffiedik kijken. Omdat Valieva nog geen 16 jaar is, kan ze er van afkomen met een waarschuwing en wordt mogelijk vooral haar entourage aangepakt. In het slechtste geval riskeert ze een schorsing van vier jaar en mag ze dinsdag niet deelnemen aan de individuele competitie. De Russin verliest dan ook haar olympische titel in de gemengde teamcompetitie.

Hoe dan ook kan zowel Valieva als het Wada de beslissing aanvechten voor het internationale sporttribunaal TAS. Dat heeft een speciaal bureau ter plaatse in ­Peking en zal in dat geval nog tijdens de Spelen in kort geding oordelen.

Hoe reageert Valieva zelf?

Siberisch koel. Gisterochtend daagde ze gewoon op voor haar geplande training op de oefenbaan naast het Capital Indoor Stadium. Normaal is voor zo’n training amper publieke belangstelling, maar deze keer stonden tientallen journalisten en fotografen langs het ijs. Schijnbaar achteloos voerde ze enkele viervoudige sprongen uit. Het leek haast een statement: ik laat me door niks uit mijn lood slaan. Na haar training wimpelde de Russin beleefd alle wenkende journalisten af. Olga Jermolina, de woordvoerster van de Russische schaatsbond, reageerde wel kort. ‘Kamila is niet uitgesloten van deelname aan de Spelen’, zei ze. ‘We wachten op het IOC.’

Is dit goed nieuws voor Loena Hendrickx?

Voor de Spelen leek het al vast te staan: de individuele medailles in de ­vrouwencompetitie volgende week zouden naar de drie superieure Russinnen gaan. Goud voor Valieva, zilver en brons voor haar landgenotes Shcherbakova en Trusova. Wordt Valieva uitgesloten, dan dient zich onverwacht een unieke kans op brons aan voor een vijftal andere meisjes die erg aan elkaar gewaagd zijn. Een van hen is Loena Hendrickx. Onze 22-jarige landgenote werd vijfde op het vorige WK en vierde op het EK – achter, jawel, de ongenaakbare Russinnen. Van alle deelneemsters op de startlijst zette Hendrickx dit seizoen de op vijf na hoogste score neer.