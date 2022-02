Minder dan 4.000 coronapatiënten in ziekenhuizen

Een tiental dagen lang lagen meer dan 4.000 mensen met of door corona in de Belgische ziekenhuizen. Uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt vrijdag dat er nu nog 3.925 coronapatiënten opgenomen zijn, een daling met 7 procent. Op de afdelingen intensive care zijn dat er nog 403, een daling met 6 procent.

Andere parameters blijven ook in de juiste richting evolueren, alleen het aantal overlijdens blijft toenemen. Van 1 tot en met 7 februari waren er dagelijks gemiddeld 43 overlijdens, een toename met 29 procent. Vorige vrijdag was een uitschieter, met 60 overlijdens.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met 44 procent gedaald, tot gemiddeld nog 23.239 besmettingen per dag in de periode van 1 tot en met 7 februari.

Er werd de voorbije periode ook minder getest: er waren nog 72.500 tests, een derde minder dan in de week ervoor. Daarvan was 37,6 procent nog positief, en dat is 7,2 procent lager dan een week daarvoor.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft ook verder dalen. De laatste zeven dagen ging het gemiddeld om 298 opnames, of een daling met 18 procent.

Van de volwassen bevolking is 90 procent volledig gevaccineerd. 72 procent heeft een boosterdosis ontvangen van een vaccin.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.