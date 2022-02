Journalist De Telegraaf geschorst na seksueel ongewenst gedrag

Mediahuis Nederland heeft De Telegraaf-verslaggever Mick van Wely geschorst en sancties opgelegd wegens seksueel ongewenst gedrag. De maatregel volgt op meerdere meldingen door vrouwen bij een van de vertrouwenspersonen.

‘Ik realiseer mij dat ik met mijn handelen grenzen heb overschreden en bied daarvoor mijn excuses aan’, aldus Van WeIy in dezelfde verklaring. ‘Ik zal de komende tijd onder professionele begeleiding aan mezelf werken en hoop na een periode van non-actiefstelling mijn werkzaamheden te kunnen hervatten.’

Toen de hoofdredactie van De Telegraaf vorige week donderdag op de hoogte werd gesteld van de meldingen over seksueel ongewenst gedrag is een onderzoek ingesteld en werd Van Wely uit voorzorg geschorst. Op basis van het onderzoek, dat extern door een onafhankelijke partij is getoetst, zijn sancties opgelegd aan de journalist.

‘Dit is een drama voor alle betrokkenen, in het bijzonder de vrouwen. Er worden maatregelen getroffen en er is nazorg aangeboden aan de melders’, stelt hoofdredacteur Paul Jansen van De Telegraaf. Rien van Beemen, topman van Mediahuis Nederland, benadrukt te streven naar een veilige werkomgeving voor alle medewerkers van het bedrijf.

Eerder waren er in Nederland al onthullingen over ongewenst seksueel gedrag rond onder meer het tv-programma The Voice of Holland en de directeur voetbalzaken bij Ajax, Marc Overmars.