‘Minderjarigen moeten gokinzet terugkrijgen’

De regering wil de goksector dwingen om minderjarigen consequent uit te ­sluiten. Doen ze dat bewust niet, dan riskeren ze alle gokinzetten te moeten terugstorten aan de ­ouder(s) of voogd.

Steeds meer jongeren krijgen toegang tot kansspelen die voor hen eigenlijk wettelijk verboden zijn. In het schooljaar 2018-2019 gaf 10 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs aan illegaal te hebben gegokt op sportweddenschappen.

De leeftijdsgrens voor gokken in cafés en dagbladwinkels en voor (sport)weddenschappen staat vandaag op 18 jaar. Voor casino’s en speelautomatenhallen is dat 21 jaar. CD&V en Groen dienden eerder een wetsvoorstel in om die leeftijdsgrens te veralgemenen en op te trekken naar 21 jaar voor alle vormen van gokken. Maar binnen de zeven meerderheidspartijen kon men daar geen akkoord over vinden (DS 2 februari). Over een ander wetsvoorstel is er binnen de federale regering wél een consensus.

Concreet krijgt de Kansspelcommissie straks de bevoegdheid om bij inbreuken op de leeftijdsgrens de betrokken gokbedrijven te verplichten alle inzetten van de te jonge speler(s) terug te storten aan de ouders of de voogd. Dus niet alleen de concrete inzet die aanleiding gaf tot de inbreuk. De maatregel kan alleen worden opgelegd wanneer het betrokken gokbedrijf geen leeftijdscontrole uitvoerde of verzuimde de speler uit te sluiten toen het bedrijf vaststelde dat de speler te jong was, bijvoorbeeld na een melding van een bezorgde ouder.

Met die maatregel willen de meerderheidspartijen de gokbedrijven aansporen om te jonge spelers consequent uit te sluiten. ‘Vandaag stellen kansspeluitbaters de leeftijdscontrole vaak uit tot het moment waarop ze winst moeten uitkeren’, zegt Els Van Hoof (CD&V) een van de zeven indieners van het wetsvoorstel. ‘Ze weigeren dan de winst uit te keren wanneer ze vaststellen dat de speler niet voldoet aan de leeftijdsvereisten, maar lieten initieel wel toe dat de betrokken speler gokte.’ Onverantwoord, vindt Van Hoof, want de prikkel om te gokken is wel gewekt. ‘Het is dus hoog tijd dat we deze hardleerse sector responsabiliseren.’