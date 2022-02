Bob Saget waarschijnlijk overleden na ongelukkige val

De Amerikaanse acteur Bob Saget is overleden nadat hij ongelukkig viel en daarbij zijn hoofd ernstig stootte. Dat heeft de familie van Saget laten weten.

Bob Saget overleed een maand geleden onverwacht op 65-jarige leeftijd in zijn hotelkamer in Florida. Er werden geen drugs of alcohol in zijn bloed gevonden en in eerste instantie werd gedacht aan een beroerte of hartaanval. Nu laat zijn familie echter weten dat hij waarschijnlijk zijn hoofd ernstige stootte bij een ongelukkige val. Na de val moet de acteur gedacht hebben ‘dat het niets ernstig was en ging hij slapen’, klinkt het in een verklaring aan persagentschap Reuters.

Saget trad de avond voor zijn overlijden nog op in een comedyshow en deelde daarna een foto op Instagram. Daarbij kondigde hij nog meer shows aan. ‘Ik sta terug op het podium zoals ik deed toen ik 26 jaar oud was. Ik heb mijn nieuwe stem gevonden en ik geniet van elk moment’, klonk het.

De acteur was bij het grote publiek vooral bekend voor zijn rol als weduwnaar Danny Tanner in de serie Full house, die uitgezonden werd van 1987 tot 1995. Hij hernam die rol in de reboot Fuller house. Verder was hij bijna tien jaar lang de stem van de toekomstige Ted Mosby in de sitcom How I met your mother en was hij presentator van America’s funniest home videos.