‘Zelfs in verstopte wc-buizen zitten Trumps documenten’

Verduisterde Donald Trump welbewust documenten over zijn handelen als president? Het Huis van Afgevaardigden opent een onderzoek.

De Presidential Records Act verbiedt presidenten documenten over hun doen en laten te verbergen of vernietigen. Om controle mogelijk te maken bij machts­misbruik en om historische redenen, moet alles bijgehouden ­worden. De wet werd gestemd in 1978, na de Watergate-affaire.

Heeft Donald Trump deze verplichtingen overtreden? Het bestuur van de Nationale Archieven vroeg een onderzoek door Justitie, en donderdag opende het Huis van ­Afgevaardigden er alvast één.

Recent werden vijftien dozen met documenten in beslag genomen op Mar-a-Lago, het golfresort in Florida waar Trump woont. Die dozen bevatten onder meer de ‘liefdesbrieven’ (Trumps omschrijving) van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, alsmede curiosa zoals de weerkaart over een naderende orkaan die Trump persoonlijk met een zwarte stift aanpaste en liet uitzenden om zijn gelijk te bewijzen (bekijk de video onderaan). Belangrijker is dat het volgens de Nationale Archieven ook gaat om geheime documenten, wat Trump potentieel strafbaar maakt.

Andere teruggevonden documenten zijn verscheurd en weer aan elkaar geplakt. Trump had de gewoonte om als hij naar Mar-a-Lago reisde, dozen met documenten mee te nemen. Daarin grabbelde hij aan boord van zijn privévliegtuig. Wat hem niet beviel, verscheurde hij. Het zou kunnen dat personeelsleden met meer respect voor de wet die snippers recupereerden en aan elkaar kleefden. ­Sowieso is er veel verloren gegaan. Volgens een nieuw boek van Trump-kenner Maggie Haberman vindt het personeel van het Witte Huis geregeld bedrukte documenten terug in verstopte wc-buizen.

Met welke telefoon?

Trumps lak aan procedures bemoeilijkt ook het parlementair onderzoek naar wat hij deed en met wie hij belde tijdens de bestorming van het Capitool. Volgens TheNew York Times weten de onderzoekers van telefoontjes die Trump in die uren pleegde, zonder dat die gegevens terug te vinden zijn. Trump gebruikte als president voor gevoelige gesprekken geregeld de smartphone van vertrouwenspersonen zoals zijn lijfwacht.

In de verkiezingscampagne van 2016 tegen Hillary Clinton, riepen Trump-fans voortdurend ‘sluit haar op’ omdat zij als minister van Buitenlandse Zaken voor privémails een server gebruikte die niet gecheckt werd door de overheid. Clinton was wel geen president.