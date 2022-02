Nog 50 Belgische kandidaat-astronauten

Na een eerste screening maken nog 1.361 personen kans om deel uit te maken van de nieuwe klas Esa-astronauten. Daaronder bevinden zich ook nog 50 Belgen, zo heeft het Europese ruimtevaartbureau donderdag meegedeeld in een persbericht.

In totaal ontving de Europese ruimtevaartorganisatie Esa 22.523 geldige kandidaturen, waaronder die van zo’n duizend Belgen. Die werden na een grondige screening herleid tot 1.361 personen. Deze kandidaten zullen in de tweede ronde worden onderworpen aan een hele dag vol psychologische proeven.

Onder de kandidaten bevinden zich 831 mannen en 530 vrouwen. Frankrijk leidt de dans met 404 kandidaten, vóór Duitsland (194 kandidaten) en het Verenigd Koninkrijk (166 kandidaten). Voor België zijn nog 50 kandidaten in de running, 29 mannen en 21 vrouwen.

Voor de plaats van ‘parastronaut’ of een astronaut met een fysieke beperking komen nog 27 kandidaten in aanmerking.

De kandidaten die slagen voor de psychologische proeven, zullen worden uitgenodigd voor een reeks psychologische interviews en groepstesten, waarna medische proeven volgen. Wie daarin slaagt, zal worden uitgenodigd voor een interview.

ESA mikt op de herfst van 2022 om de nieuwe klas van astronauten bekend te maken. Het Europese Ruimtevaartbureau is op zoek naar vier tot zes beroepsastronauten, een twintigtal reserve-astronauten die verbonden zijn en blijven aan een land of een bedrijf of een instelling, en één ‘parastronaut’.