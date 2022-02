Gevangene ontsnapt door zich in vrachtwagen van wasserij te verstoppen: ‘Chauffeur heeft alert gereageerd’

Een gedetineerde uit de gevangenis van Merksplas kon donderdag ontsnappen door in de vrachtwagen van wasserij CleanLease te springen tijdens het laden en lossen. De chauffeur merkte de man op toen hij de laadbak opende.

De gevangenis van Merksplas doet een intern onderzoek naar hoe een van de gedetineerden donderdag uit de inrichting kon ontsnappen. De man verschanste zich in een vrachtwagen van industriële wasserij CleanLease uit Hoogstraten.

Tijdens laden en lossen

‘We besteden ons werk gedeeltelijk uit aan de gedetineerden. Er is een atelier in de gevangenis waar ze werk voor ons verrichten. Onze chauffeur komt er dagelijks langs om linnen dat zij verwerkt hebben af te zetten en op te halen. We vermoeden dat de gedetineerde in de vrachtwagen is gekropen tijdens het laden en lossen’, klinkt het bij CleanLease.

De man bleef onder de radar en hield zich schuil tussen het linnen. Pas toen de chauffeur terug op het bedrijventerrein in Hoogstraten aankwam, kwam de ontsnapping aan het licht. ‘Toen onze chauffeur de laadbak opende, sprong de man eruit en vluchtte hij weg. Zoiets maak je natuurlijk niet elke dag mee, gelukkig maar. Onze chauffeur is ongetwijfeld geschrokken, maar heeft wel alert gereageerd en de politie verwittigd. Ook andere chauffeurs zagen het gebeuren en hebben de achtervolging met hun vrachtwagen ingezet.’

Ongezien

De politie kon de man snel weer oppakken. ‘Meteen daarna werd hij terug naar de gevangenis gebracht’, zegt ook gevangenisdirecteur Serge Rooman. ‘Hoe hij ongezien in de laadruimte is geraakt, is ons nog niet duidelijk. We voeren nu een intern onderzoek naar hoe het is kunnen gebeuren, en of de juiste procedures wel gevolgd zijn geweest. Zulke ontsnappingen gebeuren gelukkig zelden.’