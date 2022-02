De hoofdtribune van het Beerschotstadion wordt gesloten door de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA). Die volgt daarmee het advies op van de FOD Binnenlandse Zaken en de brandweer. Ook de loges in diezelfde tribune mogen voorlopig niet meer gebruikt worden.

Het lijkt er meer dan ooit op dat Beerschot in de hoek zit waar de klappen vallen. Na de aanhoudende slechte sportieve prestaties, moet nu ook tribune 1 dicht voor het publiek. Dat is de oude hoofdtribune, waar onder andere ook de loges en de business seats gevestigd zijn.

Burgemeester Bart De Wever nam deze beslissing op advies van de FOD Binnenlandse Zaken en een nieuw advies van de Antwerpse brandweer. In de overige drie tribunes van het Olympisch Stadion kunnen wel toeschouwers ontvangen worden.

Dat betekent dat de hoofdtribune al tijdens de wedstrijd van Beerschot tegen Kortrijk van zondagavond leeg zal zijn. De maatregel heeft geen effect voor de honderd voorbehouden plaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit. Die mensen zitten niet in maar voor de hoofdtribune. Voor de plekken voor de jeugdspelers geldt hetzelfde.

‘Eerst oplossing voor supporters zoeken’

Bij het bestuur van Beerschot sloeg het nieuws in als een bom. ‘Ook voor ons staat de veiligheid van de supporters en onze medewerkers voorop. Toch betreuren we deze beslissing. Niet in het minst omdat we sinds afgelopen zomer al een flink aantal verbeteringen hebben gedaan aan deze tribune’, zegt de persverantwoordelijke van Beerschot Luther Rommens.

Beerschot gaat er nu voor zorgen dat de supporters die een abonnement hebben in de hoofdtribune elders in het stadion terechtkunnen. Die moeten donderdagavond nog een antwoord krijgen. ‘Voor deze mensen vinden we een oplossing zodat ze de wedstrijd van zondagavond kunnen bijwonen. Ook voor de houders van een loge willen we tegen dan met een alternatief komen.’

Wat dat alternatief is kan Luther Rommens nog niet zeggen. Mogelijk ligt de oplossing in de twee gebouwen naast de hoofdtribune, de ‘torens’ zoals de supporters ze noemen. Die vallen niet onder het verbod en daar kunnen zondag mensen ontvangen worden.

‘Klaar voor het nieuwe seizoen’

Met nog vier thuiswedstrijden te gaan, waarvan er twee door de incidenten tijdens de wedstrijd tegen Antwerp wellicht achter gesloten deuren gespeeld worden, mikt Beerschot op het nieuwe seizoen om de zaken in de hoofdtribune opnieuw op orde te hebben.

‘Sinds vorige zomer, toen we een afwijking gekregen hebben en een beperkt aantal toeschouwers op de hoofdtribune aanwezig mochten zij, is er hard gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid. De situatie is al verbeterd en de resterende problemen worden de komende periode opgelost. We streven ernaar om tegen het volgende seizoen opnieuw de maximumcapaciteit van deze tribune te benutten’, aldus nog Luther Rommens.

Stappenplan moest soelaas brengen

De problemen met de hoofdtribune zijn niet nieuw. In 2019 werden er al controles gedaan in dat deel van het stadion. De honderd jaar oude tribune kreeg extra aandacht omdat die bestaat uit een houten draag- en stalen dakstructuur.

Beerschot en de stad Antwerpen, dat eigenaar is van het Olympisch Stadion, kregen vervolgens een afwijking voor de tribune. Ofwel, die mocht openblijven op voorwaarde dat er bijkomende en zeer strikte brandveiligheidsmaatregelen genomen werden.

‘De stad en Beerschot hebben vervolgens een stappenplan opgesteld om de tribune in regel te brengen met de veiligheidsnormen. Er werd sterk geïnvesteerd in veiligheid. Zo kwamen er onder meer een brandwacht, brandwerende platen, rookdetectie, een versteviging voor de luifel, betere evacuatievoorziening, een degelijke geluidsinstallatie en een brandweg rond het stadion’, zegt woordvoerder Johan Vermant op het kabinet van de Antwerpse burgemeester.

‘Met de club rond tafel’

Ondertussen was de capaciteit van de hoofdtribune al beperkt tot 1.042 toeschouwers. De FOD Binnenlandse Zaken oordeelde vorige maand echter dat de maatregelen onvoldoende zijn. De brandweer adviseerde in december van vorig jaar al om de tribune te sluiten voor het publiek.

In dat advies staat te lezen dat de ‘tribune momenteel niet veilig kan geëxploiteerd worden en dat verregaande infrastructureel-technische maatregelen nodig zijn om aan de brandveiligheidscriteria te voldoen’.

‘De stad heeft de voorbije jaren reeds 2,7 miljoen euro geïnvesteerd in de verbetering van de infrastructuur van het stadion. Daaronder vallen ook de veiligheidsingrepen. We begrijpen dat er een structurele oplossing moet komen voor de veiligheid in de tribune. We zullen daarover rond de tafel gaan zitten met de club’, aldus nog Johan Vermant.