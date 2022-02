Von der Leyen belooft Afrika 150 miljard investeringen

De helft van de 300 miljard waarmee de EU een ­alternatief wil bieden voor de Chinese nieuwe ‘zijderoute’ gaat naar Afrika.

‘Ik ben trots dat ik kan aankondigen dat meer dan 150 miljard euro naar het programma Afrika-Europa zal gaan’, zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gisteren tijdens een bezoek aan Senegal. ‘Het is het eerste regionale plan onder de koepel van Global Gateway, twee maanden na de lancering van de strategie.’

Met die Global Gateway wil de EU wereldwijd grote, duurzame infrastructuurwerken ­financieren en een alternatief bieden voor het Chinese Belt&Road-initiatief. Bij de voorstelling ervan begin december sprak Von der Leyen over een investeringsplan ter waarde van 300 miljard euro tegen 2027. Het geld moet ­komen van de Europese begroting, de 27 lidstaten én de privésector. Of de doelstelling van 300 miljard gehaald zal worden, is nog onzeker.

‘Meest betrouwbaar’

De timing van de aankondiging van Von der Leyen is niet toevallig: volgende week donderdag en vrijdag vindt in Brussel een top plaats tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie op niveau van de regeringsleiders. Senegal is tijdelijk voorzitter van de AU.

‘Europa is de meest betrouwbare partner voor Afrika, en bij verre de meeste belangrijke’, zei Von der Leyen. ‘Team Europe (de Commissie en de lidstaten, red.) investeren jaarlijks 20 miljard euro aan subsidies in Afrika. Daar komen nog ­leningen bovenop die publieke en privé-investeringen aantrekken.’