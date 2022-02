Filezwaarte in december 2021 ruim helft lager dan in december 2019

Op de hoofdwegen in het Vlaams Gewest lag de filezwaarte afgelopen december op 337 kilometeruren per werkdag. Dat is 54 procent minder dan twee jaar geleden. Tegenover december 2020 is dat wel nog een stijging van 36 procent.

De coronamaatregelen hebben geleid tot een daling van het aantal files, maar niet over het hele jaar. Waar de filezwaarte bij onze noorderburen in 2021 het hele jaar onder de gemiddelde waarden van 2019 en 2020 bleef, was dat in Vlaanderen niet het geval.

In september en oktober 2021 was de filezwaarte in Vlaanderen al hoger dan de twee voorgaande jaren, dat maakt onderstaande grafiek duidelijk. In november en december 2021 is het aantal files dan weer fel afgenomen.

Ter verduidelijking: de filezwaarte geeft aan wat de gemiddelde omvang is van de files op een bepaald aantal wegen, en combineert de lengte met de duur van de file: weergegeven in kilometeruren. 100 kilometeruren zijn bijvoorbeeld het equivalent van 100 km file gedurende één uur, of 200 km file gedurende een half uur.

Tien jaar terug

Als we de cijfers over een langere termijn bekijken – pakweg tien jaar – zien we een constante stijging van de filezwaarte, met een (voorlopige) piek in mei 2018. De coronacrisis heeft deze trend abrupt gestopt. In april 2021 steeg het jaargemiddelde voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis opnieuw.

Afgelopen december zaten de files weer op het niveau van april 2012: 555 kilometeruren per werkdag. Dat wil zeggen dat er in de twaalf voorafgaande maanden (januari 2021 tot december 2021) elke werkdag gemiddeld 555 km file was gedurende 1 uur.

Antwerpen slechtste leerling

De meeste en langste files doen zich traditioneel voor in de regio’s Antwerpen en Brussel. In de regio Antwerpen nam de filezwaarte tot begin 2020 sneller toe dan in en rond Brussel. Gent en de rest van Vlaanderen kennen doorgaans veel minder fileverkeer op de hoofdwegen.