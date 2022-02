Frank ‘De Tank’ beloond voor zijn loslippigheid

Omdat Frank ‘De Tank’ V. tijdens het onderzoek meewerkte met de politie eiste de aanklager op het proces ‘slechts’ negen jaar tegen hem.

‘Normaal zou ik twaalf jaar cel tegen hem gevraagd hebben. Maar Frank V. heeft open kaart gespeeld tijdens het onderzoek en dat mag ook meespelen in de beoordeling’, zei de openbare aanklager vanochtend tijdens zijn strafeis. De aanklager eiste negen jaar cel in plaats van de twaalf die hij eerst had willen vragen.

V. staat samen met 28 anderen in Antwerpen terecht voor de rol die hij speelde in acht cocaïnetransporten in 2015 en 2016 voor een totaal van 2,2 ton. ‘De Tank’ was de uitzondering op de regel dat grote drugscriminelen altijd zwijgen als ze door de politie opgepakt worden. Hij praatte wel en daar zat het conflict dat hij op het moment van zijn arrestatie uitvocht met zijn voormalige zakenpartner Nordin E.H alias ‘Dikke Nordin van den Dam’ voor veel tussen.

Opdrachtgevers

De Tank praatte zijn vroegere compagnon en de andere opdrachtgever Ermir ‘Cinco’ N. tijdens het onderzoek aan de galg. ‘V. noemde geen namen. Hij beperkte zich in het onderzoek tot persoon A en persoon B’, aldus de aanklager. ‘Maar dankzij het verdere onderzoek konden we daar de namen van Ermir N. en Nordin E.H op plakken.’ Dikke Nordin zelf en ‘Cinco’ N. moeten niet op clementie rekenen. Als het van de aanklager afhangt, gaan zij 15 jaar de cel in. Dat is de maximumstraf.

Nordin en Cinco zouden de opdrachtgevers van Frank V. zijn geweest. V. en het groepje havenpersoneel dat hij rond zich had verzameld, haalden de cocaïne uit de containers die Nordin E.H. en Ermir N. voor hen hadden aangeduid. Voor de andere beklaagden worden celstraffen - al dan niet met uitstel - van 12 maanden tot 9 jaar gevraagd. Frank V. was de enige van de drie hoofdbeklaagden die op het proces aanwezig was. E.H. verblijft al jaren in Dubai en alle verzoeken van ons land om hem uit te leveren, werden geweigerd. Waar hij vandaag verblijft, is onduidelijk. Ermir N. is ook spoorloos. Zowel tegen hem als tegen Nordin E.H. lopen nog een hele reeks andere drugsonderzoeken.

Discussie

Na de zitting kwam het vandaag nog tot een discussie tussen de advocaten van een aantal verdachten en de rechtbank. Een aantal advocaten wilde meer tijd om schriftelijk te kunnen reageren op de uiteenzetting van het parket. De rechtbank besliste om de vastgelegde pleitdagen te behouden, maar voorzag wel een extra pleitdag. De advocaten waren daar niet tevreden mee en vroegen de rechtbank om de agenda alsnog aan te passen.

De rechter antwoordde echter niet meer en schorste de zitting. Vrijdagochtend als de zitting hervat wordt, zal blijken of er nog een staartje aan komt.