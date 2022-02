Consensus over code oranje, covidsafe-app wordt aangepast voor jongeren

Premier Alexander De Croo sprak op de vooravond van het Overlegcomité over een consensus om naar code oranje over te schakelen. Onder andere het nachtleven mag dan eind volgende week weer open. De covidsafe-app zal aangepast worden aan jongeren zonder boosterprik, kondigde De Croo ook nog aan.

In de Kamer kreeg premier Alexander De Croo (Open VLD) een spervuur aan vragen. De roep om versoepelingen was groot op de vooravond van het Overlegcomité. Verschillende parlementsleden vroegen om de afschaffing van het mondmasker in het onderwijs. Dat valt moeilijk te rijmen met de discotheken die naar alle waarschijnlijkheid weer open mogen, klonk het. ‘Ik krijg dat niet uitgelegd aan mijn kinderen’, sprak Franky Demon (CD&V) verontwaardigd. Anderen vinden het dan weer een positieve zaak dat het nachtleven, ‘die sector die al het langst geleden heeft onder deze crisis’, weer wat ademruimte krijgt onder code oranje.

Ook het telewerk zagen verschillende parlementsleden liever verdwijnen. Peter De Roover (N-VA) wilde dan weer duidelijkheid over het Covid Safe Ticket (CST). Hoe lang nog, vroegen ook andere parlementsleden. Het CST afschaffen in de zomer is vijgen na Pasen, vond Barbara Pas (Vlaams Belang).

Consensus over oranje

Premier Alexander De Croo bekeek het positief. ‘Binnen de barometer die we als structuur gebruiken is het aanbevolen om van rood naar oranje te stappen. Het is goed om te zien dat er politieke consensus is om versoepelingen door te zetten.’ Hij herinnerde de parlementsleden eraan dat we ‘die stappen alleen maar kunnen zetten door de resultaten die we gehaald hebben.’

‘Alles wijst erop dat we in de tweede helft van februari in code oranje zullen zitten’, zei De Croo. ‘Dat betekent geen sluitingsuur, meer mogelijkheden in cultuur en een nachtleven onder veilige voorwaarden.’ Hij vroeg de parlementsleden wel om geduld en om zich aan de gemaakte afspraken te houden. De maatregelen worden stapsgewijs afgebouwd.

Volgens de premier is dat de kern van het succes van het coronamanagement. ‘Als je kijkt naar die aanpak, dan heeft die gewerkt.’ Zo argumenteerde hij dat de ziekenhuizen niet overbelast raakten, dat de oversterfte binnen de perken bleef en dat het economisch weefsel behouden bleef. ‘Ik zou aanbevelen om die stapsgewijze aanpak te behouden’, besloot hij.

Update voor jongeren

De premier kondigde ook aan dat de CovidSafe-app een update zal krijgen voor jongeren. ‘We proberen die zo aan te passen dat het scherm ook voor jongeren zonder boosterprik groen blijft’, zei hij. Het debat over de houdbaarheid van het CST als instrument is volgens hem voer voor het parlement.

Er klonk ook een waarschuwing: ‘We zitten nog niet in de situatie van endemie.’ De Croo verwees naar het Europees Centrum voor Ziektepreventie dat zegt dat het te vroeg is om de fase van endemie uit te roepen. ‘De besmettingen blijven te hoog en het risico voor het gezondheidssysteem blijft merkbaar.’ Hij klopte zich daarbij op de borst dat de dingen die we wel in de hand hebben, zoals de stapsgewijze afbouw en de boostercampagne, hun effect bewezen hebben.

Viruspartij

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke liet zich opmerken met een bitse uithaal naar PVDA-parlementslid Sofie Merckx. ‘U bent als een barometer’, zei Vandenbroucke, ‘even voorselbaar.’ Volgens de minister is haar partij gekant tegen elke maatregel die de regering wil nemen en zouden ze het virus in dat geval gewoon de vrije loop laten gaan. ‘De PVDA, wat is dat? Dat is de viruspartij’, zei hij. ‘Wat een arrogantie’, reageerde Merckx.

Aan CD&V-parlementslid Franky Demon antwoordde hij dat de maatregelen te verantwoorden zijn, ook tegenover kinderen. ‘Een mondmasker in de klas? Dat kan ik uitleggen. Er zijn scholen met slechte verluchting en daar hangt virus in de lucht. Een mondmasker biedt bescherming. Ik kan ook uitleggen dat het nachtleven met veilige luchtcirculatie en een CST-beleid aan de deur weer open mag.’