Bouw van omstreden Tour Triangle in Parijs gestart

In Parijs zijn de werken gestart voor de Tour Triangle, een omstreden wolkenkrabber van 180 meter hoog in de vorm van een piramide. De oplevering is voorzien voor 2026, melden Franse media.

De Tour Triangle is een wolkenkrabber in de vorm van een platgedrukte piramide van 180 meter hoogte. Het gebouw, in een soort glazen cocon waardoor het transparant lijkt, werd ontworpen door het Zwitserse architectenbureau Herzog en Meuron, en wordt opgetrokken in het vijftiende arrondissement, door de Belgische bouwreus Besix.

De plannen voor de wolkenkrabber werden al in 2008 voorgesteld, maar het project liep jaren vertraging op door juridische en politieke obstakels. Ook vandaag is er nog steeds ongenoegen bij de omwonenden over de toren. ‘De buurt zal enkele jaren in een rampzalige toestand verkeren’, zei Philippe Goujoun, viceburgemeester van het 15de arrondissement, aan persagentschap AFP, verwijzend naar de vele vrachtwagens die af en aan rijden, en de vier gigantische bouwkranen.

In de Franse hoofdstad springt men voorzichtig om met hoogbouw. De Tour Triangle wordt het op twee na hoogste gebouw van Parijs: enkel de Eiffeltoren en Tour Montparnasse zijn hoger. Twee derde van het gebouw zal kantoorruimte worden, verder komt er nog een cultureel centrum en een luxehotel. De kosten voor het gebouw, dat in 2026 moet worden opgeleverd, worden geschat op 660 miljoen euro.