Hoe Trump eindeloos verdeling zaait bij de Republikeinen

De Republikeinen lijken door het zwakke parcours van Joe Biden op rozen te zitten. Maar ondanks die luxepositie doen ze niets anders dan ruziemaken.





President Joe Biden krijgt de coronacrisis en de inflatie niet onder controle, en botst bij veel van zijn hervormingsplannen op de te krappe Democratische meerderheid in de Senaat. De midtermverkiezingen eind dit jaar zouden dus een binnenkopper moeten zijn voor de Republikeinen, maar toch rollen ze al ruziënd over straat. De splijtzwam: de bestorming van het Capitool. Is de greep van Trump op de partij te sterk?

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.