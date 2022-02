Nederland en Zweden ruziën over hardheid ijs: ‘Dit is corruptie’

De Zweedse schaatser Nils van der Poel reageerde woedend wanneer hij vernam dat Nederland zou lobbyen voor harder ijs. Hij sprak van ‘corruptie’. Volgens Nederland hebben ‘alle landen contact met de ijsmeester’.

De aanleiding van de heisa was een artikel op schaatsen.nl. Hierin zegt bewegingswetenschapper Sander Van Ginkel uit TeamNL dat hij elke dag voor harder ijs lobbyt bij Canadese ijsmeester Mark Messer. De Zweedse ijsschaatser en olympische kampioen Nils van der Poel reageerde vol ongeloof tijdens een persconferentie. ‘Dit zijn onethische en immorele methoden. Het is corruptie, het grootste schandaal in onze sport’, aldus Van der Poel, die op de 5.000 meter nipt de gouden medaille afsnoepte van de Nederlander Patrick Roest.

Nederland reageerde dat de uitspraken ‘een olympisch kampioen onwaardig’ zijn. ‘Wij doen naar mijn weten al meer dan twintig jaar metingen naar het ijs, dat is doodnormaal’, reageerde Maurits Hendriks, technisch directeur van het Nederlands Olympisch Comité, ‘Iedereen die vaker op een schaatsbaan komt, ziet dat alle landen contact hebben met de ijsmeester.’ Al gaf hij wel toe dat de uitspraken niet slim waren en speculatie in de hand konden werken.

Lobby met gewenst effect

Zo stond er te lezen dat de Nederlandse bewegingswetenschapper lobbyde voor gunstige omstandigheden voor het Nederlandse team. Hij vond dat zijn opmerkingen het gewenste effect hadden, omdat hij de temperatuur zag dalen na de eerste dagen. De Nederlandse delegatie zou er baat bij hebben om op harder ijs te schaatsen, omdat zij dit gewend zijn en hun schaatsers gemiddeld ook iets zwaarder zijn.

De Nederlandse bewegingswetenschapper Sander Van Ginkel (links) meet het ijs. Foto: REUTERS

Of de uitspraak van Van der Poel terecht is, valt moeilijk na te gaan. ‘Het hangt er vanaf of de ijsmeester ook effectief iets gedaan heeft met dat lobbywerk. Indien het zo zou zijn, kan dit misschien moeilijk door de beugel’, zei Jelle Spruyt, coach van Belgische schaatser Bart Swings aan VRT NWS. ‘Maar de Canadese ijsmeester doet zijn job al dertig jaar. Ik veronderstel dat hij zich niet zo makkelijk laat beïnvloeden door iemand die het ijs harder of zachter wil.’

De Internationale Schaatsunie (ISU) heeft ondertussen gereageerd met een statement. ‘Zowel ijsmeester Mark Messer als de technische afgevaardigden van de ISU weerleggen de beschuldigingen en speculaties dat de hardheid van het ijs specifieke schaatsers of teams zou bevoordelen.’ Ook geven ze aan te luisteren naar alle feedback, ook die van de Zweedse ploeg, en ‘alle vertrouwen te hebben in de integriteit van de ijsmeester’.