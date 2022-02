Schaatskoningin Irene Schouten pakt met overmacht tweede olympische titel

De Nederlandse schaatsster Irene Schouten heeft op de Olympische Winterspelen in Peking na haar zege op de 3.000 meter nu ook getriomfeerd op de 5.000 meter. De 29-jarige kwam in een tijd van 6:43,51 over de eindmeet in de National Speed Skating Oval, goed voor een olympisch record.

De Nederlandse is het hele seizoen nog niet verslagen. Ze schaatste het vorige olympische record, van de Duitse Claudia Pechstein uit 2002 in Salt Lake City, van de tabellen met 3.40 seconden.

De Canadese Isabelle Weidemann werd tweede (+4.67), de Tsjechische Martina Sablikova pakte het brons (+6.58). De 34-jarige Tsjechische won in totaal zeven olympische medailles sinds 2010, waarvan drie gouden.

Schouten won afgelopen zaterdag al olympisch goud op de 3.000 meter, eveneens met een olympisch record (3:56.93). Dat was haar eerste olympische goud. Bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 pakte ze brons op de massastart.

‘Nederlands record, echt?’

‘Ik voelde me voor de race al heel goed’, aldus Schouten. ‘Maar toen zag ik de tijd van Weidemann en die van Sablikova, en dacht: ik moet nu echt aan het werk.’ Maar tijdens de race kreeg ik te horen dat ik goed op schema zat en ik voelde dat ik in de laatste vijf ronden nog kon versnellen. Uiteindelijk komt er dan zo’n mooie tijd uit en goud.’

Schouten valt even van haar stoel wanneer ze hoort dat ze ook een Nederlands record heeft gereden. ‘Echt? Wauw, dat was ik even helemaal vergeten’, lacht ze. ‘Maar het goud is het belangrijkste. Ik wilde niet te veel op tijd rijden. Het einde was heel goed, de start nog wat schommelend. Dus er zit nog meer in. En nu? Ja, de ploegenachtervolging en massastart zijn twee totaal andere onderdelen. Daar ben ik afhankelijk van anderen, maar het scheelt al een hoop als ik in goeie doen ben.’