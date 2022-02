Over vermiste maanstenen en een krimpend Facebook

Facebook krimpt voor het eerst in zijn geschiedenis, Spotify grijpt voor het eerst inhoudelijk in (want wat de gasten van Joe Rogan allemaal vertellen in zijn podcasts...) de marshelikopter zou licht geven en er zijn maanstenen vermist.





Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Pieter Van Dooren, Dominique Deckmyn | Presentatie en redactie Niels De Keukelaere Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.