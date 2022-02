Suppoost bracht ogen aan met balpen op avant-gardeschilderij

In december bracht een suppoost oogjes aan op een waardevol doek van de Russische schilder Anna Leporskaja. De zaak ging bijna ongemerkt voorbij, totdat de Russische kunstpers de lakse vervolging aan de kaak stelde.

Twee bezoekers merkten in december vorig jaar dat er iets niet in de haak was met het schilderij dat ze bewonderden in het Jeltsin-Centrum in Jekaterinenburg. De abstracte figuren van Anna Leporskaja hebben doorgaans geen ogen. Toch waren er duidelijk twee bolletjes te zien op de plek waar je een gezicht zou kunnen herkennen. De bezoekers meldden hun bevinding bij het personeel dat meteen in actie schoot. Het museum stuurde het doek terug naar Moskou voor een restauratie.

Zo horen de ‘Drie figuren’ van Anna Leporskaja er echt uit te zien. Foto: rr

Uit camerabeelden blijkt dat een suppoost de ogen had aangebracht met een balpen van het museum. Curator Anna Reshetkina denkt dat het vandalisme te wijten is aan een ‘lapsus in zijn mentale gezondheid’. De man, die voor een privéfirma werkte, werd ontslagen.

De Russische kunstkrant The art newspaper Russia bracht het nieuws als eerste naar buiten. Zij klaagden aan dat er te laks om werd gesprongen met de zaak. Het museum stapte pas 13 dagen nadat het incident opgemerkt werd naar de politie. Na een inspectie besloten de autoriteiten om de zaak te seponeren. Door de druk vanuit de Russische media is de zaak opnieuw geopend en werd bekendgemaakt dat een suppoost achter de pennenstreken zat. Hij riskeert daardoor een boete en drie maanden cel, bericht The Guardian.

Na de restauratie, die tussen de 3.000 en 4.000 euro geschat wordt, hing het museum het doek opnieuw op. De tentoonstelling over Russische avantgardekunst loopt nog tot 20 februari. De schilderijen worden nu wel beter beschermd. Het werk van de gelauwerde artieste Anna Leporskaja is te vinden in verschillende musea verspreid over Rusland. Drie figuren was verzekerd voor bijna een miljoen euro.