België is traagste groeier in Europa

Geen enkel Europees land zal dit jaar trager groeien dan België. Dat voorspelt de Europese Commissie in zijn meest recente economische vooruitzichten.

De gemiddelde groei van de Europese economie zal dit jaar uitkomen op 4,0 procent, voorspelt de Europese Commissie. Dat geldt zowel voor de eurozone als voor de landen die daar geen lid van zijn. Maar de groei in België steekt daar met 2,7 procent mager bij af. Geen enkel land zal trager groeien. Tegelijk zal de inflatie in ons land hoger zijn dan het Europese gemiddelde. De EU houdt rekening met 4,3 procent inflatie in België, tegen een gemiddelde van 3,5 procent voor de eurozone.

De directe buurlanden zullen het economisch beter doen, zo is de verwachting. De Duitse en de Franse welvaart zal met 3,6 procent toenemen, de Nederlandse met 3,0 procent, en de Luxemburgse met 3,9 procent. De topgroeiers in Europa zijn Malta, Spanje, Ierland, Portugal en Polen die, als alles goed gaat, een groei van meer dan 5 procent zullen realiseren.

Tegenwind voor Europa

De Commissie voorspelt daarna een graduele afname van de groei in Europa. In 2023 zal het nog om 2,8 procent gaan. Eind dit jaar zullen wel alle landen het pre-pandemische niveau bereikt hebben. Maar er blijven veel onzekerheden. Met name de inflatie is een risicofactor. De geopolitieke spanningen kunnen de groei lager doen uitvallen, en de inflatie hoger.

‘De Europese economie heeft te maken met stevige tegenwind’, zei Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni. ‘De tegenwind zal geleidelijk aan gaan liggen, waardoor de groei weer zal oppikken. Maar de prijsdruk blijft zeker tot de zomer sterk. Daarna kunnen de energieprijzen afvlakken en de aanvoerlijnen normaliseren. Maar de onzekerheid en de risico’s blijven hoog.’