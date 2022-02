Nasa bezorgd over tienduizenden extra satellieten in de ruimte: ‘Kan onze missies hinderen’

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa maakt zich zorgen over het fors toenemend aantal satellieten dat de ruimte wordt ingeschoten. De meerderheid komt van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. Niet alleen neemt de kans op botsingen toe, het zou ook de activiteiten van Nasa kunnen bemoeilijken in de toekomst.

Met Starlink wil Musk wereldwijd breedbandinternet aanbieden. Het bedrijf heeft daarvoor al meer dan tweeduizend van twaalfduizend toegestane satellieten gelanceerd en heeft de Amerikaanse telecomwaakhond Federal Communications Commission (FCC) nu voorgesteld om zowat 30.000 stuks van een tweede generatie in de ruimte brengen.

Bij Nasa maken ze zich echter zorgen over ‘de significante toename van potentiële botsingen’ door al die extra satellieten, maar ook over de mogelijke impact op hun ruimtemissies en wetenschappelijke activiteiten, zo schreef het agentschap in een brief aan het FCC. Lanceringen van vracht en astronauten naar het internationaal ruimtestation ISS bijvoorbeeld worden moeilijker. Instrumenten op wetenschappelijke satellieten kunnen hinder ondervinden, net als astronomische waarnemingen van op de grond.

Nasa benadrukt dat er momenteel al 25.000 objecten in een baan rond de aarde zijn gebracht, en nog eens 6.100 in een lage baan onder 600 kilometer. Met de extra satellieten van Starlink zou het aantal te volgen objecten in lage banen vervijfvoudigen.

Jonathan McDowell, astrofysicus aan het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, zegt aan Reuters dat ‘we beter eerst wat meer ervaring opbouwen met de huidige duizenden satellieten in werking voor we hun aantal opkrikken tot tienduizenden’.

Nasa wijst er ook op dat satellieten van een andere constellatie mogelijk moeten uitwijken voor Starlinks en op hun beurt het risico op botsingen kunnen verhogen. Zo heeft concurrent OneWeb ook al tientallen satellieten gelanceerd. Door lancering van een Sojoez-draagraket van op de Europese ruimtehaven Kourou moeten daar donderdag nog 34 stuks bijkomen. Ook Amazon heeft bij het FCC zijn bezorgdheid geuit over de plannen van Musk. Het bedrijf wil met het Project Kuiper zelf ook meer dan 3.000 communicatiesatellieten in een baan om de aarde brengen, en vreest eveneens botsingen.

China beschuldigde de Verenigde Staten er in december nog van zich niet te houden aan de internationale ruimteverdragen, nadat het zijn bemande ruimtestation Tiangong op enkele maanden tijd twee keer van koers moest laten wijzigen om botsing met Starlink-satellieten te voorkomen.