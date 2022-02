In Wit-Rusland, buurland van zowel Rusland als Oekraïne, zijn militaire oefeningen van start gegaan vlak bij de grens met Oekraïne. Het gaat om een gemeenschappelijke oefening van Wit-Rusland en ‘grote broer’ Rusland. Poetin stuurde 30.000 soldaten en militair materiaal, zoals raketten en gevechtsvliegtuigen.

Woensdag kwam de Russische gezagsvoerder Valery Gerasimov aan in Wit-Rusland om de oefeningen in goede banen te leiden. Op 20 februari moeten de oefeningen aflopen en zullen de Russische militairen huiswaarts keren. Dat heeft Russisch president Poetin recent nog aan Frans president Macron beloofd.

De gemeenschappelijke oefening zet nogmaals de goede banden tussen de twee leiders Loekasjenko en Poetin in de verf. Sinds Loekasjenko te kampen heeft met protesten na zijn vervalste herverkiezing in de zomer van 2020, heeft hij zich aan Poetin vastgeketend. Mits enige aarzeling heeft Poetin toen Loekasjenko hulp aangeboden, onder meer via een grote lening. Met de militaire oefeningen slaat Loekasjenko een andere toon aan tegenover Oekraïne dan voor de protesten. ‘We zullen altijd vriendelijke en betrouwbare partners zijn’, zei hij nog tegen Oekraïens president Zelenski in oktober 2019.

Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg noemt de oefening een ‘gevaarlijk moment’ voor de veiligheid in Europa. Dat zei hij tijdens een persmoment met de Britse premier Boris Johnson. ‘We gaan al onze bondgenoten verdedigen en beschermen’, aldus Stoltenberg. ‘Een nieuwe agressie van Rusland zal leiden tot een versterking van de aanwezigheid van de Navo, niet tot een vermindering van die aanwezigheid.’